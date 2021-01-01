पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

छापेमारी:दो ट्रैक्टर व एक मिनी हाईवा को किया जब्त

संग्रामपुर6 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

रविवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार के नेतृत्व में अवैध बालू खनन को लेकर की गयी छापेमारी अभियान में थाना क्षेत्र के कुमरसार नदी बालू घाट से अवैध खनन कर डंप कर रहे दो ट्रैक्टर एवं एक मिनी हाईवा को जब्त कर लिया गया। छापेमारी होते देख वाहन मालिक और चालक मौके से फरार हो गया।थानाध्यक्ष सर्वजीत कुमार ने बताया कि अवैध रूप से डंप किए गए बालू को परिवहन करते हुए कुमरसार रोड से दो ट्रैक्टर एवं एक टीपर को जब्त कर थाना लाया गया। उन्होंने बताया कि रविवार अहले सुबह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में अवैध बालू उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया गया था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser