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मुंगेर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में आक्रोश:दिवाली की छुट्टी के पूर्व विवि के कर्मियों को नहीं मिला वेतन

मुंगेर4 घंटे पहले
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मुंगेर विवि के कर्मियों को दीपावली की छुट्टी के पूर्व आखिर अक्टूबर का वेतन नहीं मिल सका। जबकि राज्य सरकार द्वारा विवि को पूर्व में फरवरी, 21 तक वेतन मद में राशि विमुक्त की जा चुकी है। हालांकि विवि शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों को सितंबर तक के वेतन का भुगतान किया जा चुका है। मगर, कर्मियों को बड़ी आस थी कि दीपावली के पूर्व वेतन मिल जाने से उनके घर भी दीवाली खूब सजेगी। मगर, आलम रहा कि गुरुवार को विवि में दीपावली एवं छठ पूजा की छुट्टी हो जाने के बाद उनकी यह आस टूटती नजर आई। 13-23 नवंबर तक विवि मुख्यालय सहित सभी काॅलेज छुट्टी में बंद रहेंगे। इसको लेकर गुरूवार को कर्मचारी महासंघ में बहुत रोष देखा गया। बिहार राज्य विवि व महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के प्रक्षेत्र अध्यक्ष गुंजेश सिंह व प्रक्षेत्र मंत्री रविंद्र कुमार ने भास्कर रिपोर्टर को बताया कि यह विवि का दस्तूर रहा है कि किसी भी पूजा के पूर्व कर्मियों व शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं किया गया है। यह इस दीपावली में भी कायम रहा। कर्मियों को दीपावली के पूर्व अक्टूबर माह के वेतन का भुगतान नहीं होना पूरी तरह से खेदजनक है। कुलपति डाॅ. रंजीत वर्मा ने बताया कि वेतन भुगतान का आदेश हो गया है। कार्यालय को कहा कि वे दीपावली से पूर्व वेतन सुनिश्चित करें।

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