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विवि:नौ और 10 को बंद रहेगा विवि मुख्यालय

मुंगेर3 घंटे पहले
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मुंगेर विश्वविद्यालय मुख्यालय 09 एवं 10 नवंबर को बंद रहेगा। जानकारी देते हुए कुलसचिव कर्नल विजय कुमार ठाकुर ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में मतगणना केन्द्र स्थित रहने की वजह से 09 एवं 10 नवंबर को विवि मुख्यालय बंद रहेगा। 11 नवंबर से मुख्यालय विधिवत खुला रहेगा।

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