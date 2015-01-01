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कार्रवाई:हथियार के साथ पकड़े गए युवक को ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपा

संग्रामपुरएक घंटा पहले
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शुक्रवार को थाना क्षेत्र के दीदारगंज पंचायत के जनकपुर गांव के एक युवक रणवीर चौधरी को उसके गोतिया के ही रजनीश कुमार द्वारा एक देसी कट्टा एवं चार जिंदा कारतूस के साथ पकड़ कर पुलिस के हवाले किया गया। इस संबंध में रजनीश द्वारा संग्रामपुर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार वह शुक्रवार की दोपहर बहियार में धान काट रहा था। इस दौरान गांव के रणवीर चौधरी द्वारा खेत पर आकर उसे धान काटने से मना किया गया। जब मैंने उसकी बात अनसुनी की तो रणवीर ने अपनी बायी कमर से कट्टा निकाला और उसमें गोली भरने लगा। ऐसा करते देख मैंने रणबीर को पकड़ कर उसके हाथ से पिस्तौल छीन लिया। उसकी जेब में चार जिंदा कारतूस भी था। उनके द्वारा इस बात की सूूचना संग्रामपुर पुलिस को दी गई। प्रभारी थानाध्यक्ष नीरज पांडे ने एएसआई भगवान राम को घटनास्थल पर भेजा। जिन्होंने जनकपुर गांव पहुंचकर रजनीश द्वारा कट्टा एवं कारतूस के साथ पकड़े गए रणवीर चौधरी को गिरफ्तार कर थाने लाया। थाने पर मौजूद गिरफ्तार युवक रणवीर ने बताया की वह खुद अपने हिस्से की खतियानी खेत में लगी धान की फसल को काट रहा था। रजनीश ने ही उसे खेत पर धान काटने से मना किया था और एक साजिश के तहत उसे जबरदस्ती अपना पिस्तौल एवं गोली जेब में रख दिया एवं पुलिस को सूचना देकर उसे पकड़वा दिया। वह पूरी तरह निर्दोष है। प्रभारी थानाध्यक्ष पांडे ने बताया कि रजनीश के आवेदन के आधार पर युवक को पिस्तौल एवं जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर थाना लाया गया।

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