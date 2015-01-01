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निर्देश:बरसंडा का वार्ड नंबर 5 कंटेनमेंट जोन से बाहर

मुंगेर2 घंटे पहले
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टेटिया बम्बर बीडीओ तथा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के अनुरोध एवं सिविल सर्जन की अनुशंसा के बाद डीएम रचना पाटिल ने शनिवार को टेटिया बम्बर प्रखंड के केशौली पंचायत स्थित बरसंडा वार्ड- 5 को कंटेंनमेंट जोन से बाहर करने का आदेश जारी कर दिया। विदित हो कि विगत 2 अक्टूबर को डीएम के द्वारा टेटिया बम्बर प्रखंड के केशौली पंचायत स्थित बरसंडा वार्ड- 5 में कोरोना पोजिटिव मामला सामने आने के बाद उसे कंटेंनमेंट जोन घोषित किया गया था। लेकिन इसके बाद लगातार 28 दिन तक कोई भी अन्य कोरोना पाेजिटिव मामला सामने नहीं आने पर परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार तथा सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार के द्वारा जारी गाइडलाइन एवं निर्देश के अनुसार इसे कंटेनमेंट जोन से बाहर करने का निर्देश जारी किया गया।

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