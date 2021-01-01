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गिरफ्तारी:पृथ्वीचक गांव से वारंटी को किया गया गिरफ्तार

संग्रामपुर6 घंटे पहले
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रविवार को एस ड्राइव अभियान के तहत थानाध्यक्ष सर्वजीत कुमार के नेतृत्व में की गयी छापेमारी अभियान में थाना क्षेत्र के पृथ्वीचक गांव निवासी रितेश कुमार पिता सुदीन यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत मुंगेर भेज दिया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि रितेश पर पूर्व से कई मामले दर्ज है।

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