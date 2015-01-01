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दुर्घटना:दो ऑटो की सीधी टक्कर में महिला घायल

मुंगेर3 घंटे पहले
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दुर्घटना में घायल महिला
  • नशे में था चालक, जख्मी को अस्पताल पहुंचा हुआ फरार

कासिम बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत बिंदवारा में बिजली ऑफिस के समीप गुरुवार की दोपहर दो ऑटो की टक्कर में एक महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। दुर्घटना में महिला का हाथ टूट गया। बाकी सवारी को आंशिक चोट आई है। बाद में ऑटो चालक ने घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया और वहां से फरार हो गया। घायल महिला धरहरा सारोबाग निवासी जयकिशोर यादव की 35 वर्षीय पत्नी रीता देवी ने बताया कि गुरूवार की दोपहर हेरू दियारा स्थित मायका से मुंगेर आई थी। मुंगेर में ऑटो पर सवार होकर सारोबाग अपने घर जा रही थी। शराब के नशे में ऑटो चालक काफी तेज गति से वाहन चला रहा था। ऑटो पर बैठे लोगों ने उसे कई बार धीरे चलाने को कहा, लेकिन वह तेज गति से आॅटो चला रहा था। बिंदवार के पास सामने से आ रही दूसरी ऑटो से टक्कर हो गयी। वह ऑटो मंे किनारे बैठी थी, जिस कारण उसका हाथ दूसरे ऑटो से टकरा गया।

बाइक दुर्घटना में युवक हुआ जख्मी, इलाजरत

टेटिया बंबर | गुरुवार शाम भीमबांध से पिकनिक कर लौटने के क्रम में भीम बांध के रास्ते ही बाइक दुर्घटना में बेलहर निवासी मोहन शर्मा का पुत्र मनोज शर्मा जख्मी हो गया। दुर्घटना की सूचना पर गश्ती कर रही गंगटा पुलिस जख्मी युवक को उठाकर स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करवाया। एसआई सत्येंद्र कुमार सिंह उक्त जानकारी देते हुए बताया कि लाल मिट्टी वाली सड़क में गड्ढे हो जाने कारण रोज कोई न कोई हादसा हो जाता है।

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