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आत्महत्या:प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवक ने की खुदकुशी

मुंगेर4 घंटे पहले
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  • परिजन भी नहीं बता पा रहे मौत का कारण

पुरानीगंज मोहल्ले में गुरुवार की देर शाम एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों द्वारा उसे सदर अस्पताल मुंगेर लाया गया। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में बताया गया कि स्व. प्रेमकांत लोहानी का 20 वर्षीय पुत्र आशीष कुमार उर्फ सिट्टू शाम के करीब 7 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। मृतक का परिवार किराए के मकान में विगत कई वर्षों से रह रहा था। मृतक चार भाइयों में सबसे छोटा था। वह पटना में रहकर प्रतियोगिती परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। कोरोना की वजह से बीते कई महीनों से वह मुंगेर में ही रह रहा था तथा अपने भाई की हार्डवेयर की दुकान संभालता था।

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