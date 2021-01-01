पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

शिविर:मुरलीगंज के 200 मछली पालक और विक्रेताओं को दिया जाएगा लोन

मुरलीगंजएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

प्रखंड मुख्यालय में किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन संग्रह हेतु मेगा कैंप शिविर लगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी के निर्देश पर मत्स्य पालक किसानों एवं मछली व्यवसायी को बैंक के द्वारा केसीसी ऋण हेतु मेगा कैंप लगाकर प्रखंड क्षेत्र के किसानों का आवेदन फार्म जमा लिया गया।

इस दौरान किसानों व मत्स्य व्यवसायियों को लोन संबंधित जानकारियां दी गई। जानकारी देते हुए मत्स्य विशेषज्ञ प्रियेश तिवारी ने बताया कि मुरलीगंज प्रखंड से कुल 200 मछली पालक किसानों सहित मछली विक्रेताओं को कम दर पर मत्स्य पालन के लिए ऋण मुहैया कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर मत्स्य पालकों एवं मत्स्य विक्रेताओं को कम दर पर मत्स्य पालन के लिए ऋण मुहैया कराया जाएगा। इसमें एक एकड़ जमीन पर 60000 रुपए केसीसी ऋण दिलवाया जाएगा। शहरी क्षेत्र के मत्स्य विक्रेताओं को 25000 रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्रों के मछली विक्रेताओं को 19000 रुपए का लोक दिलवाया जाएगा। मौके पर वीआईपी पार्टी नगर अध्यक्ष विजय कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser