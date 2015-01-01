पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:छात्रा ऋतिका कांड में प्रेमी युवक को पुलिस ने भेजा जेल

मुरलीगंज2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • पूछताछ के बाद दो युवकों को पुलिस ने छोड़ा

मुरलीगंज में गुमशुदा छात्रा का शव बरामद होने के मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिए तीन युवक में से एक को मंगलवार को पुलिस ने जेल भेज दिया। पुलिस सूत्रों की माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या किए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि छात्रा से संपर्क रखने को लेकर मोबाइल कॉल ट्रेसिंग के आधार पर पुलिस तीन युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें से एक युवक मुरलीगंज निवासी अशोक यादव के पुत्र आनंद कुमार को जेल भेज दिया गया है। वही अन्य दो युवकों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। मामले की जानकारी देते हुए प्रभारी थानाध्यक्ष धनेश्वर मंडल ने बताया कि ऋतिका का पिछले तीन साल से आनंद के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। मोबाइल ट्रेसिंग के आधार पर पुलिस ने उनसे पूछताछ की और पूछताछ के दौरान मिले बिंदुओं के आधार पर धारा 363, 365, 120, 201, 302 के तहत केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि अभी मामले में बहुत कुछ नया भी निकलकर सामने आ सकता है। सोमवार को अनुसंधान के दौरान मुरलीगंज एसडीपीओ अजय नारायण यादव ने कहा कि अभी पुलिस अनुसंधान कर रही है। पुलिस हर एक पहलू पर बारीकी से छानबीन में जुटी है ताकि कोई निर्दोष इसमें न फंसे और दोषी को जरूर कड़ी से कड़ी सजा मिले।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें