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जनसंपर्क अभियान:‘किसानों के जागरूक होने तक जारी रहेगा आंदोलन’

मुरलीगंज4 घंटे पहले
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  • राजद विधायक चला रहे हैं जनसंपर्क अभियान

किसान आंदोलन के समर्थन में सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून के खिलाफ बनाई गई मानव शृंखला के समापन के बाद जनसंपर्क के लिए राजद विधायक प्रो. चंद्रशेखर मुरलीगंज पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए किसानों को समर्थन पूरे देश के किसानों को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सहित पूरे देश के किसानों को नए कृषि कानून को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि नया कृषि कानून उद्योगपतियों को मालामाल करने वाला है। कहा कि सरकार किसानों को दिग्भ्रमित करने के लिए सुदृढ़ीकरण, मजबूतीकरण जैसे नए तरीके का नाम देकर कृषि कानून बनाकर किसानों के खेतों को ठेके पर देना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह किसान विरोधी सरकार जब तक तीन काला कानून वापस नहीं लेगी तब तक किसानों को जागरूक करने के लिए हमारा जनसंपर्क जारी रहेगा। इस अवसर पर राजद प्रदेश महासचिव देवकिशोर यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सत्येंद्र यादव, मधेपुरा पार्षद प्रतिनिधि पंकज यादव व ब्रजेश यादव सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे।

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