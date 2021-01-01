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कार्रवाई:छापेमारी के दौरान दो आरोपी गिरफ्तार, जेल

मुरलीगंज4 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के अलग-अलग दाे मामलों के आरोपियों को छापेमारी के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम शराब पीकर हंगामा कर रहे मुरलीगंज काशीपुर वार्ड संख्या-दो निवासी शंभु पोद्दार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2019 में ही मिठाई के एक ईंट भट्ठा वाले मुंशी के मोबाइल पर फोन कर रंगदारी मांगने के आरोप में काशीपुर वार्ड संख्या-एक निवासी राजकुमार साह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की पुष्टि दारोगा धनेश्वर मंडल ने की। ज्ञात हो कि क्षेत्र में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं।

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