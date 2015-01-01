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लुट:सीएसपी संचालक से अपराधियों ने लुटे 1.90 लाख नकदी, मोबाइल और बाइक

नरपतगंज27 मिनट पहले
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  • फतेहपुर नहर पर दो बाइक पर सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम

नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के फतेहपुर जेबीसी नहर साइफन के समीप गुरुवार की सुबह दो पल्सर बाइक पर सवार चार सशस्त्र अपराधियों ने बैंक ऑफ बडोदा के सीएसपी संचालक की बाइक को हथियार के बल पर जबरन रोककर पास से 1 लाख 90 हजार नगदी समेत अपाचे बाइक, लैपटाप तथा मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पीड़ित ने घटना की सूचना नरपतगंज थाने में दिया। सूचना पर फारबिसगंज डीएसपी गौतम कुमार थाना पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। इस बाबत नरपतगंज थाना में सीएसपी संचालक ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट की प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी संचालक फतेहपुर वार्ड 16 प्रणव कुमार झा पिता किशुन झा ने बताया है कि वह अपने घर से निकलकर फत्तेपुर पिठौरा चौक स्थित सीएसपी सेंटर जा रहा था। जेबीसी नहर साइफन के समीप पहुंचा तो दो पल्सर पर सवार चार की संख्या में अपराधियों ने हथियार के बल पर उसकी बाइक को रोक लिया। इसके बाद उसके पास से नगदी, अपाचे बाइक, लैपटाप तथा मोबाइल छीनकर भरगामा की ओर नहर पकड़ कर भाग निकले। पीड़ित संचालक ने बताया कि प्रतिदिन सीएसपी सेंटर पिठौरा जाया करता है। घटना की सूचना पर नरपतगंज थानाध्यक्ष एम ए हैदरी ने पीड़ित संचालक से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि घटना के बाद लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। वही डीएसपी गौतम कुमार ने कहा कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए प्रशासन लगातार छापेमारी अभियान चला रही है।

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