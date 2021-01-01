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हादसा:नरपतगंज फोरलेन पर राजगंज के पास यात्री बस पलटी, आधा दर्जन लोग जख्मी

नरपतगंजएक घंटा पहले
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  • घने कुहासे के कारण अनियंत्रित होकर 10 फीट गड्ढे में पलटी बस

एनएच 57 फोरलेन हाईवे पर राजगंज नीलम धर्मकांटा के समीप बुधवार को सुबह पटना से अररिया जा रही मां दुर्गा ट्रैवल्स की यात्री बस अनियंत्रित होकर करीब 10 फीट नीचे गहरे गड्ढे में जाकर पलट गई। बस में करीब 50 से ज्यादा पैसेंजर सवार थे घटना के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने बस में फंसे लोगों को निकलवा कर इलाज के लिए नरपतगंज पीएचसी भेज दिया।

करीब आधा दर्जन लोगों को चोटें पहुंची जिसका प्राथमिक उपचार कर अस्पताल से छुट्टी दे दिया गया। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। घटना के संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह के समय घने कुहासे में पटना से आ रही मा दुर्गा ट्रैवल्स की बस राजगंज के पास अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे करीब 10 फीट नीचे गड्ढे में जाकर पलट गई।

बताते चलें कि इन दिनों घने कोहरे के कारण फोरलेन हाईवे पर लगातार दुर्घटनाएं घट रही है। इस संदर्भ में नरपतगंज थानाध्यक्ष एम ए हैदरी ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त यात्री बस को कब्जे में ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

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