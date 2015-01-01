पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

नाथनगर:आठ बीघा विवादित जमीन को लेकर कबीरपुर में दो पक्षों में सुलग रहा तनाव

नाथनगर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • गुरुवार को दोनों गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर बमबाजी की चर्चा
  • दो वर्ष पूर्व इसी जमीन में छिपाकर रखे बम फटने से दो बच्चों की हुई थी मौत

नाथनगर ललमटिया इलाके के कबीरपुर स्थित आठ बीघा विवादित जमीन को लेकर एक तरफ जहां न्यायालय में 30 वर्षों से दीवानी विवाद चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोनों गुटों में खूनी संघर्ष होने की संभावना है। हालांकि इस जमीन को लेकर चल रहे विवाद की सूचना प्रशासन को भी है, लेकिन इस दिशा मे कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जिससे स्थिति बिगड़ती जा रही है।

यह विवादित जमीन किसी बड़ी घटना को न्योता दे रहा है। गुरुवार को भी वर्चस्व को लेकर दो गुटों के बीच बमबाजी की घटना की चर्चा इलाके में रही। हालांकि किसी के जख्मी और हताहत होने की खबर नहीं है। दो वर्ष पहले उक्त विवादित जमीन की झाड़ी में बम रखा गया था और वहां रखे गए बम के फटने से दो बच्चों की भी मौत हो गई।

नाथनगर इंस्पेक्टर मो. सज्जाद हुसैन ने बताया कि जिस पक्ष द्वारा निर्माण कराया जा रहा है, उसमें 38 लोग शामिल है। उनलोगों के पास काम कराने का एसडीओ का निर्देश है। दूसरे पक्ष द्वारा भी मारपीट व रंगदारी का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया गया है। दूसरे पक्ष के मो. आसिफ आलम ने घर में घुसकर मारपीट करने व घर तोड़ने और दस लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया और इस संबंध में थाने मे लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें