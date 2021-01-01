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स्वच्छता सर्वेक्षण:10 करोड़ पड़े हैं, पर खराब उपकरणों की मरम्मत नहीं, सफाई में फिर पिछड़ेगा शहर

भागलपुर3 घंटे पहले
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  • कम संसाधन और निगम के बदतर मैनेजमेंट से गिर सकती है रैंकिंग
  • हर घर में सूखे और गीले कचरे को अलग करने को अब तक डस्टबिन तक नहीं दिए

संसाधन की कमी और खराब मैनेजमेंट इस बार भी स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर को पिछड़ा बनाएगा। सफाई के लिए जरूरी संसाधनों की खरीदारी के लिए निगम में 10 करोड़ रुपए पड़े हैं। लेकिन जर्जर और बेकार हो चुके 6 ऑटो ट्रिपर की निगम मरम्मत तक नहीं करा पा रहा।

48 में महज 42 से ही वार्डों में कचरा कलेक्शन हो रहा है। ऐसे में सभी 51 वार्ड में कचरा नहीं उठ पा रहा। इतना ही नहीं, 2017 में खरीदे ट्रैक्टर, ड्रेनेज क्लीनर, हाईवा समेत अन्य वाहनों के बाद कोई संसाधन नहीं खरीदे जा सके। सड़क साफ करने वाली मशीन भी निगम परिसर में धूल खा रही है।

कहने को सफाई की निगरानी के लिए जोनल, वार्ड प्रभारी बनाए गए हैं। लेकिन सही निगरानी न होने से मोहल्लों की हालत खस्ताहाल है। शहर में सार्वजनिक सुविधाघर तक नहीं हैं। बड़ी आबादी के घरों में भी शौचालय की सुविधा नहीं है। यही कारण है कि 2017 में मिली 275वीं रैंकिंग से लगातार शहर की स्वच्छा रैंकिंग गिरती जा रही है। इस बार फिर स्वच्छता सर्वेक्षण को टीम आने वाली है। निगम ने इस बार भी तैयारी नहीं की है। हालांकि पोस्टर और बैनर जरूर लगा दिए हैं। इन्हीं के भरोसे रैंकिंग सुधरने का दावा किया जा रहा है।

गिरती-संभलती रही रैंकिंग

  • 275वीं रैंक थी 2017 में
  • 350वीं रैंक थी 2017 से पहले
  • 452वां स्थान मिला 2018 में
  • 452वां स्थान 2019 में भी
  • 379वीं रैंक मिली 2020 में

सफाई में इसलिए पिछड़ रहा शहर

  • डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन नहीं हो रहा।
  • सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा।
  • शहर के चौक-चौराहों से नियमित कचरा नहीं उठ रहा।
  • शहर में तय समय में ओडीएफ का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था।

^संसाधनाें की खरीद का फैसला मेयर व नगर आयुक्त के साथ पार्षदाें की समिति करती है। किन कारणों से खरीद नहीं हुई, यह नहीं कह सकता। इस साल संसाधनों की खरीदारी होगी। स्वच्छता सर्वेक्षण भी अच्छे से हाेगा।
- सत्येंद्र प्रसाद वर्मा, प्रभारी नगर आयुक्त

^हमलाेग ताे संसाधनाें की खरीद के फैसले लेते हैं। इस पर अमल करना तो अफसरों का काम है। अफसराें के पास स्मार्ट सिटी के नाम पर काम का बहाना है, इसलिए निगम में ध्यान ही नहीं दे रहे। इस बार कुछ अच्छे होने की उम्मीद है।
- सीमा साहा, मेयर

ये कमी करनी होगी दूर

  • 51 वार्ड के लिए 48 ऑटो ट्रिपर हैं। इनमें 6 खराब हो गए।
  • डोर-टू-डोर कचरा उठाने के लिए 75 हजार घरों को डस्टबिन देना है।
  • छेद व जंग खा चुके ट्रिपर से कचरा उठाने में हो रही परेशानी।
  • कचरे से खाद बनाने को दाे जगह प्लांट बनाए, लेकिन चालू नहीं हुआ।
  • कचरा प्रबंधन की नियमित नहीं हो रही मॉनीटरिंग।
  • नाला उड़ाही के लिए दाे-दाे बड़े वैन हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं होता।
  • वार्डाें में ठेला से लेकर लाठी-डंडे व झाड़ू तक की है कमी।

2017 में रैंकिंग के ये थे आधार

स्वच्छ भारत मिशन का 80% लक्ष्य पूरा: स्वच्छ भारत मिशन से शहर में 4000 घरों में शौचालय बनने थे। इस पर 12000 अनुदान था। सर्वे से पहले 80% लक्ष्य पूरा हो गया। राज्य सरकार की हर घर शौचालय योजना से कई वार्ड ओडीएफ हो गए।

अब ऐसे हैं हालात: कई घराें में शाैचालय नहीं हैं। जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया। अनुदान को लोग निगम दाैड़ रहे हैं। बड़ी आबादी खुले में शौच को विवश है।

सफाई संसाधनों में सुधार: नगर निगम ने सफाई संसाधन बढ़ाए थे। दो कॉम्पैक्टर मशीन से कचरा उठाने के लिए पहली बार मेन रोड से कचरे का अम्बार हटाया गया। नए संसाधनों से रात में भी सफाई की जा रही थी। सर्वेक्षण टीम ने इसे सराहा था।

अब ऐसे हैं हालात : संसाधन खराब हो गए। निगम ने मरम्मत नहीं कराई। रात तो दूर, दिन में भी कचरा नहीं उठ रहा। कई जगह दो-दो दिन से कचरा पसरा है।

बायो टॉयलेट और कम्युनिटी टॉयलेट : केंद्रीय टीम को तिलकामांझी चौक पर बने बायो टॉयलेट, बूढ़ानाथ मोहल्ले में 2-2 कम्युनिटी टॉयलेट दिखाए थे। इस पर अच्छे अंक मिले थे।

अब ऐसे हैं हालात : टाॅयलेट का सिस्टम फेल हाे गया। जिस बायो टॉयलेट की आधुनिकता पर अंक मिले, वह दो साल से बंद है। कई इलाकों में भी शौचालयों की हालत खस्ताहाल है।

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