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फैसला:10 साल की बच्ची से रेप के मुजरिम काे ताउम्र कैद, 25 हजार जुर्माना भी

भागलपुरएक घंटा पहले
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पाॅक्साे काेर्ट के स्पेशल जज सह एडीजे सात महेश प्रसाद सिंह की अदालत ने बुधवार काे बिहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में दस साल की बच्ची से रेप के अभियुक्त काे दाेषी पाकर औलियाबाद के 52 साल के प्रभाष चाैधरी काे सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसे 25 हजार रुपये का फाइन भी किया गया है। फाइन नहीं देने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी हाेगी।

जुर्माने की राशि पीड़िता या उसके परिवार काे मिलेगा। साथ ही काेर्ट ने डालसा काे बच्ची के इलाज में हुए खर्च व इससे संबंधि मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। काेर्ट ने चार साल पुराने इस मामले में सबूत के अभाव में प्रभाष चाैधरी के भाई सुधाे चाैधरी उर्फ सुधाकर, तत्कालीन मुखिया पवन साह, गुदाे सिंह व प्रह्लाद सिंह काे संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया है।

सरकार की ओर से बहस में स्पेशल पीपी शंकर जयकिशन मंडल व एपीपी नरेश राम ने संयुक्त रूप से भाग लिया। मामले की प्राथमिकी 22 जनवरी 2017 काे बच्ची के पिता ने महिला थाना नवगछिया में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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