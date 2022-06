Hindi News

14 Trains Canceled From Bhagalpur Till Now, Some Had To Go Home For Treatment, Police Alerted At The Station

अग्निपथ भर्ती स्कीम अन्य लोगों के लिए अग्नि बनी परीक्षा: भागलपुर से अबतक 14 ट्रेनें रद्द, किसी को इलाज के लिए तो किसी को जाना था घर, स्टेशन पर पुलिस दिखी अलर्ट

भागलपुर 23 मिनट पहले



भागलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ और खड़ी कैंसल ट्रेन।

अग्निपथ भर्ती स्कीम का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दो दिनों से हो रहे आंदोलन से पूरा देश परेशान है। सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे और यात्रियों को हुआ है। कई जगहों पर ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। भागलपुर स्टेशन पर कई ट्रेन खड़ी रही। ट्रेन हरी झंडी का इंतजार करते दिखी। यात्रियों को समय पर जानकारी नहीं रहने से वे लोग स्टेशन पहुंचकर वापस लौटना पड़ा। किसी को इलाज के लिए पटना तो किसी को श्राद्ध कर्म में जाना था। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर भागलपुर आनंद विहार खड़ी रही। यात्रियों को ट्रेन कैंसिलेशन की जानकारी नहीं मिलने से वे लोग वापस घर की ओर लौट गए।

भागलपुर रेलवे स्टेशन पर कैंसल भागलपुर-आनंद विहार ट्रेन।

यात्रियों ने कहा- इलाज के लिए पटना जाना था, पर नहीं जा सका

भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दिल्ली जाने के लिए पहुंचे फजिउल रहमान ने बताया कि मुझे इलाज के लिए दिल्ली एम्स जाना था। स्टेशन पर आने के बाद पता चला की ट्रेन कैंसल है। मंजू रानी पटना जाने वाली थी। वह इंटरसिटी पकड़ने स्टेशन पहुंची थी। उनको पता ही नहीं था कि ट्रेन कैंसल हो गई है। बताया कि मेरी सासु मां के रिलेशन में किसी का श्राद्ध कर्म था। उनको वहां जाना था। पर ट्रेन कैंसल हो गई है। अब वापस घर जाना पड़ेगा।

भागलपुर रेलवे स्टेशन पर मार्च करते यातायात डीएसपी प्रकाश कुमार । डीएसपी ने बताया कि अभी माहौल शांतिपूर्ण है।

स्टेशन पर पुलिस बल दिखे तैनात, सुरक्षा को लेकर करते रहे मार्च

दो दिनों से हो रहे आंदोलन को लेकर रेलवे के साथ स्थानीय पुलिस भागलपुर रेलवे स्टेशन तैनात दिखे। सुरक्षा को लेकर वे लोग मार्च करते दिखे। यातायात डीएसपी प्रकाश कुमार ने बताया कि रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया। चप्पे-चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई। स्टेशन के निरीक्षण में अबतक माहौल शांत दिखा। कई ट्रेन को कैंसल किया गया है।

आंदोलन को लेकर भागलपुर से ये ट्रेनें हुई रद्द

अग्निपथ भर्ती स्कीम के बवाल के बाद भागलपुर से कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। भागलपुर स्टेशन मास्टर राजीव शंकर ने बताया कि आज यानी 17 जून को ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसमें 12367 UP (BGP-ANVT), 13241 UP (BAKA-RJPB), 03406 DN (JMP-BGP PGR), 13419 UP, 1) 13409 (MLDT-KIUL) S/T AT PPT, 13410 DN, 13409 (MLDT-KIUL) S/T AT PPT, 13410, 13429 (MLDT-ANVT) S/T AT SBG, 13032 (JYG-HWH) S/T AT CLG, 15553 (BGP-JYG) S/T AT RPUR, 03037 (SBG-BGP) S/T AT KRMA, 03038 DN, 03431 (SBG-JMP) S/T AT MZ, 03432 DN, 05416 (JMP-SBG) S/T AT EKC, 03487/03488 (JMP-KIUL-JMP) S/T & S/O AT DNRE, 03433/03434 (JMP-KIUL) (BGP-MFP), 12335(BGP-LTT) को कैंसल किया गया है।