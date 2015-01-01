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वारदात:भू-राजस्व विभाग के रिटायर कर्मी से 20 हजार की छिनतई, बदमाश कैमरे में कैद

भागलपुर33 मिनट पहले
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  • बड़ी खंजरपुर के भारत माता चौक की घटना, बैंक से पैसे निकाल कर जा रहा था बुजुर्ग
  • बदमाशों का दुस्साहस

बड़ी खंजरपुर के भारत माता चौक के पास गुरुवार दोपहर डेढ़ बजे बदमाशों ने भू-राजस्व विभाग के रिटायर कर्मी दयानंद पंडित से 20 हजार रुपए छीन लिये। छिनतई की पूरी वारदात घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बरारी पुलिस बदमाशों के बाइक नंबर, हुलिया के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है।

दयानंद पंडित बड़ी खंजरपुर के विषहरी स्थान के पास के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि एसबीआई मेन ब्रांच से पैसे निकाल कर पैदल घर जा रहा था। भारत माता चौक से आगे बढ़ने पर पीछे से बाइक सवार दो बदमाश आए और हाथ से रुपए से भरा बैग छीन कर फरार हो गए। दयानंद पंडित शोर मचाते हुए दोनों बदमाशों के पीछे दौड़े, लेकिन बाइक से दोनों फरार हो गए। घटना की जानकारी पाकर बरारी पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुट गई है। बाइक ड्राइव कर रहा बदमाश हेलमेट पहना था, जबकि पीछे बैठा बदमाश का चेहरा खुला हुआ था। बता दें कि त्योहार के दौरान शहर में छिनतई की घटना बढ़ जाती है। इस त्योहार में रुपए छिनतई की यह पहली वारदात है।

आंगनबाड़ी सुपरवाइजर व उसकी बहन से बदसलूकी, आरोपी धराया

नाथनगर के रामचंद्रपुर के पास हुई यह घटना

नाथनगर थानाक्षेत्र के रामचंद्रपुर नवटोलिया के समीप गुरुवार को आंगनबाड़ी सुपरवाइजर व उनकी बहन के साथ बदमाशों ने सरेराह बदसलूकी की। सुपरवाइजर व उनकी बहन ने हंगामा किया तो स्थानीय लोग जुट गये और आरोपी को धर दबोचा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला श़ांत कराया गया।

इस संबंध में सुपरवाइजर ने थाने में दिए लिखित शिकायत में जिक्र किया है कि वे बहन के साथ स्कूटी से आ रही थीं, जाम में फंसे होने के कारण रामचंद्रपुर के पास रुकी थी, तभी तारापुर मकवा निवासी उनके परिचित दीपक कुमार ने हाथ से धक्का दे दिया और छेड़खानी की कोशिश की। आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया। दीपक अपने परिवार के साथ कार से आ रहा था। अर्चना भारती ने दीपक पर नशे में होने और जान मारने के नीयत से धक्का देने का भी आरोप लगाया है। इंस्पेक्टर सज्जाद हुसैन ने बताया कि शिकायत मिली है, उचित कार्रवाई की जाएगी।

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