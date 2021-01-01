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इंटरमीडिएट परीक्षा:टीएनबी काॅलेज केंद्र पर दूसरे के बदले इंटर की परीक्षा दे रहे 22 गिरफ्तार, एक फरार

भागलपुर2 घंटे पहले
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  • हस्ताक्षर व फाेटाे के मिलान के बाद पहली पाली में दस और दूसरी पाली में 13 पकड़े गए

इंटरमीडिएट की परीक्षा में बुधवार काे टीएनबी काॅलेज केन्द्र पर दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे 23 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। इनमें से एक भाग गया जबकि 22 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 13 परीक्षार्थी सन्हाैला प्रखंड के ताड़र काॅलेज ताड़र और 10 परीक्षार्थी एके गाेपालन काॅलेज सुल्तानगंज के छात्राें के बदले परीक्षा दे रहे थे।

पहली पाली में केमिस्ट्री की परीक्षा थी, जिसमें टीएनबी काॅलेज के बाॅटनी, जूलाॅजी और पाॅलिटिकल साइंस विभाग में बने केन्द्राें पर 10 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। शेष 13 परीक्षार्थी दूसरी पाली में अलग-अलग विभाग से अंग्रेजी की परीक्षा के दाैरान धराए। पुलिस भागने वाले छात्र की तलाश कर रही है।

ज्यादातर सॉल्वर ने परीक्षा में बैठने को लिए थे पैसे
टीएनबी काॅलेज के परीक्षा नियंत्रक डाॅ. अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि शंका हाेने के बाद परीक्षार्थियाें की जांच की गई। इनमें कुछ का फाेटाे एडमिट कार्ड पर चिपके फाेटाे से नहीं मिल रहा था। कुछ का फाेटाे स्पष्ट नहीं था। जब उनके हस्ताक्षर कराया गया और वह सही नहीं मिला। कुछ ताे मूल छात्र के पिता का नाम तक नहीं बता पाए।

इन्हें परीक्षा से राेक दिया गया गया और काॅपी तथा प्रश्नपत्र जब्त कर पुलिस काे सूचना दी गई। पुलिस ने सभी फर्जी परीक्षार्थी काे गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक अपने भाई व एक दूर के रिश्ते के मामा के बदले परीक्षा दे रहा था। जबकि अधिकतर ने परीक्षा में बैठने के लिए पैसे लिए थे।

पुलिस जांच कर रही है कि पूरे मामले के पीछे काैन सा रैकेट काम कर रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी संजय कुमार ने कहा है कि पूरे मामले को लेकर टीएनबी काॅलेज के केंद्राधीक्षक से रिपाेर्ट मांगी गई है। ताड़र व एके गाेपालन काॅलेज की संबंद्धता रद्द करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति काे पत्र भेजा जाएगा।

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