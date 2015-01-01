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काउंसिलिंग का पहला दिन:बीएड की काउंसिलिंग में शामिल हुए 266 छात्र, 198 काे मिले काॅलेज

भागलपुर33 मिनट पहले
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  • जिन छात्राें के डाॅक्यूमेंट अधूरे थे उन्हें अब 25 नवंबर काे मिलेगा माैका
  • एसएम काॅलेज के बीएड काेर्स में नामांकन 23 से 26 तक

कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट में सफल हुए छात्राें के टीएमबीयू के बीएड काॅलेजाें में नामांकन के लिए बहुद्देशीय प्रशाल में गुरुवार से काउंसिलिंग शुरू हुई। पहले दिन टीटीसी घंटाघर, एसएम काॅलेज, अर्जुन काॅलेज ऑफ एजुकेशन, डीएलएस शिक्षा महाविद्यालय पीरपैंती और न्यू हाेराइजन काॅलेज ऑफ एजुकेशन के लिए काउंसिलिंग हुई जिसमें 266 छात्र शामिल हुए।

डाॅक्यूमेंट की जांच के बाद इनमें से 198 काे काॅलेजाें में दाखिले की अनुमति मिली। 49 छात्रों को अपग्रेड किया गया। काॅलेज इंस्पेक्टर डाॅ. सराेज कुमार राय ने कहा कि अपग्रेड किए गए छात्राें काे दूसरी सूची में मौका मिलेगा। 19 छात्रों के डाॅक्यूमेंट में कमी पाई गई। इनमें से कुछ छात्राें के परिजन काउंसिलिंग कराने पहुंचे थे। ऐसे छात्राें काे अब 25 नवंबर काे माैका दिया जाएगा। काउंसिलिंग से पूर्व छात्रों की बायोमेट्रिक मशीन से उंगली की जांच की गई। एसएम काॅलेज के बीएड काेर्स में छात्राओं का नामांकन 23 से 26 नवंबर तक लिया जाएगा।

अन्य बीएड कॉलेजों से नामांकन की तिथि तय करने काे कहा गया। अब 23 नवंबर काे टीटीसी बरारी, विमल विभूति काॅलेज अाॅफ एजुकेशन, पूरनमल बाजाेरिया टीटीसी, अद्वैत मिशन मंदार विद्यापीठ और 24 नवंबर काे दीपनारायण मेमाेरियल टीटीसी बांका, बीएन काॅलेज ऑफ एजुकेशन धाेरैया, माधवन मेमाेरियल काॅलेज ऑफ एजुकेशन बांका, एमजीएसपीएम कटाेरिया, एसकेएमएसपीएम शंभुगंज के लिए काउंसिलिंग हाेगी।

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