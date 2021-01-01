पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Bihar
  • Bhagalpur
  • 4 Gold And 4 Silver Won Not 5 Lakh To Buy The Rifle, So Hiring For 5 Thousand And Increasing The Passion Of Shooting

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अलीगंज की शांति के नाम 7 नेशनल मेडल:4 गोल्ड व 4 सिल्वर जीतीं रायफल खरीदने को 5 लाख नहीं, इसलिए 5 हजार में किराये पर लिया और बढ़ा रहीं शूटिंग का जुनून

भागलपुर3 घंटे पहलेलेखक: संजय कुमार
  • कॉपी लिंक
पुणे में नेशनल चैंपियनशिप में भागीदारी करती शांति। - Dainik Bhaskar
पुणे में नेशनल चैंपियनशिप में भागीदारी करती शांति।
  • एक साल तक रांची आर्मी कैंप में रायफल चलाने की ली ट्रेनिंग, एनसीसी से पहली बार दिल्ली गई तो मिला गोल्ड

अलीगंज की शांति का जुनून और उसे पूरा करने की जिद ने सफलता की मंजिल दिला दी। साधारण परिवार में जन्मी शांति ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए निशानेबाजी को चुना। 7 बेटी व एक बेटे की जिम्मेदारी उठा रहे कारपेंटर पिता की हैसियत 5 लाख रुपए की जर्मन मेड स्पोर्ट्स रायफल खरीदने की नहीं थी।

ऐसे में उन्होंने 5000 रुपए रोज किराए पर राइफल लेकर उसने प्रैक्टिस की। अपनी प्रतिभा के दम पर अब तक 7 बार राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में शामिल हो चुकी है। राइफल का किराया पांच हजार रुपए के लिए कई बार उसने पार्ट टाइम नौकरी भी की। गरीबी का दंश ऐसा कि 2015-16 में इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ, लेकिन खुद की रायफल न होने से टीम से बाहर हो गई।

एनसीसी कैंप से चढ़ा शूटिंग का जुनून
2012 में एसजेएम कॉलेज में शांति ने इंटर में दाखिला लिया व एनसीसी ज्वाइन की। पहली बार 2012 में एनसीसी के बरौनी कैंप में भाग लेने गईं। वहां रायफल छूने का मौका मिला व जानकारी मिली। कैंप में शूटिंग कम्पीटिशन में भाग लेने 2013 में रांची गई थी। यहां रायफल चलाने का मौका मिला। टारगेट के पास प्वाइंट रहने पर अच्छे अंक मिले। यहां सिलेक्शन के बाद उसे कोचिंग कैंप के लिए आसनसोल भेजा गया। वहां से फिर वह रांची आई। रांची से उसे दिल्ली में नेशनल गेम्स के लिए भेजा गया। यहां उसने थ्री पी में गोल्ड व प्रोन में गोल्ड लिया।

2014 में बिहार के राज्यपाल डॉ. डीवाई पाटिल से हो चुकी है पुरस्कृत
नेशनल गेम्स सिलेक्शन के बाद 2013 में आसनसोल में हुए 23वें ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग में थ्री पी में सिल्वर और प्रोन में गोल्ड हासिल की। इस सफलता के बाद दिल्ली में 57वें एनएससीसी में इंडिविजुअल रैंक में फोर्थ रैंक रहा। यहां कई इवेंट में 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज पदक लिया।

2015-16 में इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ, लेकिन खुद की रायफल न होने से टीम से बाहर हो गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी, 2017 में केरल में 61वां एनएससीसी में 31वां, 2018 में केरल में ही हुए 62वां एनएससीसी में 45वां, 2019 में भोपाल में 63वां एनएससीसी में 64वां रैंक मिला। 2014 में 26 जनवरी को बिहार के राज्यपाल डॉ. डीवाई पाटिल ने उसे राजभवन में बेस्ट कैडेट अवार्ड इन एनसीसी से नवाजा था।

भागलपुर में क्लब नहीं होने से मुंगेर जाकर सीखती थीं
शांति ने बताया, भागलपुर में कोई क्लब नहीं है। मुंगेर जाकर सीखती थीं। वहां दूसरे जिला की बताकर नाम काट दिया गया। सरकार से गुहार लगाई तो कहा, नालंदा में सरकारी क्लब है। वहां जाना होगा। पारिवारिक क्षमता इसकी इजाजत नहीं देती। भागलपुर में ही पढ़ाई करती हूं। जब खेलने की इच्छा ज्यादा हाेती है तब रांची में क्लब में 5000 रुपए जमा कर रायफल उधार लेती हूं। फायर आर्म्स भी महंगे हैं, इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस नहीं हो पा रही।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser