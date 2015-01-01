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जायजा:539 कराेड़ से बनेंगे नया वाटर वर्क्स और जलमीनार, मिलेगा पर्याप्त पानी

भागलपुरएक घंटा पहले
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बरारी वाटर वर्क्स में अफसरों को काम शुरू करने के निर्देश देतीं नगर आयुक्त जे. प्रियदर्शिनी।
  • नगर आयुक्त ने लिया वाटर वर्क्स का जायजा

शहर की पांच लाख आबादी की प्यास बुझाने के लिए स्वीकृत 539 करोड़ की जलापूर्ति योजना को जमीन पर उतारने के लिए बुडको और निगम अफसरों ने तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार शाम नगर आयुक्त जे. प्रियदर्शनी ने इसके लिए तालाब बरारी परिसर स्थित तालाब का निरीक्षण किया। वाटर वर्क्स में 277 करोड़ से नया ट्रीटमेंट प्लांट व इंटेकवेल के अलावा 262 करोड़ से पाइपलाइन व जलमीनार बनेंगे।

दोनों चरण के काम पूरे होने के बाद शहर में पानी सप्लाई की व्यवस्था बेहतर हाेगी। नगर आयुक्त ने इसके लिए 90 एमएलडी के नए वाटर वर्क्स स्थल को भी देखा। कस्टमर सर्विस सेंटर की बन रही बिल्डिंग भी देखी। ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जमीन समतल होगी। पहले से बनी पांच पुरानी बिल्डिंग तोड़ी जाएगी। नगर आयुक्त ने बताया, इसके लिए एजेंसी को जल्द एनओसी दी जाएगी। इस दौरान उप नगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा, बुडको इंजीनियर कुमार पुष्पेश व अन्य एक्सपर्ट माैजूद थे।

ये काम होंगे: योजना के पहले चरण में 460 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाना है। पहले पैन इंडिया ने 175 किमी. पाइपलाइन बिछा दी थी। चार अधूरे जलमीनारों काे जल्द बनाने को कहा है। दूसरे चरण में 90 एमएलडी क्षमता वाले नए वाटर वर्क्स बनने से शहर के 68,182 घरों में पानी पहुंचेगा। सभी काम दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

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