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प्रधानमंत्री आवास याेजना:5 साल में बनने थे 71 हजार मकान आधे भी नहीं बने, निर्देश हुए बेअसर

भागलपुर3 घंटे पहले
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  • जिले में 37 हजार 750 आवास का निर्माण है अधूरा

प्रधानमंत्री आवास याेजना (ग्रामीण) के तहत तय टारगेट के मुताबिक अब तक आधा भी काम पूरा नहीं हाे सका है। बीते पांच साल के अंदर 71 हजार 88 आवास बनाने का टारगेट तय किया गया, लेकिन अब तक महज 33 हजार 38 ही बन सके हैं। इनमें वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 2020-21 तक टारगेट शामिल हैं। जबकि इनमें से 30 हजार से अधिक लाभुकाें काे पूरे पैसे मिल चुके हैं। लेकिन इनमें केवल 47 फीसदी ही आवास पूर्ण हुआ है।

53 फीसदी अधूरे हैं। डीडीसी के स्तर से हर सप्ताह सभी बीडीअाे काे पत्र के माध्यम से निर्देश दिए जा रहे हैं। विभागीय सचिव वीडियाे कांफ्रेंसिंग के जरिए इसकी समीक्षा कर रहे हैं। जिला स्तर पर भी समीक्षा बैठक की जा रही है, लेकिन नतीजा नहीं निकल पा रहा है। एक बार फिर से डीडीसी ने बिहपुर, गाेपालपुर, गाेराडीह, इस्माइलपुर, खरीक, नाथनगर, नवगछिया, रंगरा चाैक, सबाैर, शाहकुंड, सन्हाैला और सुल्तानगंज के बीडीओ काे पत्र के माध्यम से निर्देश दिया है।

इसमें कहा है कि प्रधानमंत्री आवास याेजना के तहत आवास पूर्णता की स्थिति असंताेषप्रद है। लक्ष्य प्रखंडवार उपलब्ध कराते हुए पंचायतवार लक्ष्य तय करने का टारगेट दिया गया था। इसलिए जिन पंचायताें के ग्रामीण आवास सहायक ने लक्ष्य के मुताबिक काम नहीं किया है उससे स्पष्टीकरण लें और कार्रवाई के लिए प्रस्ताव दें।

लापरवाह कार्यपालक सहायक व लेखा सहायक पर हाेगी अनुशासनात्मक कार्रवाई, डीडीसी ने जारी किया है निर्देश
अब भी बीडीओ के स्तर पर एफटीओ का निर्माण पेंडिंग है। इसकाे लेकर भी डीडीसी बार-बार निर्देश जारी कर रहे हैं। एफटीओ के निर्माण नहीं कराए जाने के कारण लाभुकाें काे राशि नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में उनकी राशि पेंडिंग है और वे आवास पूरा नहीं करा पा रहे हैं। इसकाे लेकर एक बार फिर सभी बीडीओ काे डीडीसी ने निर्देश दिया गया है पेंडिंग एफटीओ निर्माण काे जल्द निपटाएं।

भेजे गए पत्र में कहा गया है कि बार-बार निर्देश दिए जाने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास याेजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक पहली किस्त ट्रांसफर के लिए एफटीओ निर्माण पेंडिंग हैं। इसकाे लेकर निर्देश दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर पेंडिंग एफटीओ निर्माण कराते हुए पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे। कहलगांव, गाेराडीह, पीरपैंती, शाहकुंड और सुल्तानगंज प्रखंड के बीडीओ का डीएससी वैधता समाप्त हाे चुकी है। निर्देश दिया गया है कि लेखा सहायक स्तर पर एफटीओ निर्माण कराएं। लापरवाही बरतनेवाले कार्यपालक सहायक और लेखा सहायक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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