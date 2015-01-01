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धनतेरस पर बाजार में बूम:खूब बरसा धन, धनतेरस पर 125 करोड़ का कारोबार, शाम होते-होते स्टॉक हाे गए खत्म

भागलपुर32 मिनट पहले
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धनतेरस पर शहर में बर्तन की खरीदारी करते लाेग।
  • बाइक और कार की खरीदारी ने तोड़े रिकार्ड
  • ज्वेलरी दुकानाें पर गहना से अधिक सिक्के की खरीदारी काे उमड़े खरीदार

कोरोनाकाल का पहला धनतेरस बाजार को आबाद कर गया। शहर की नहीं गली-मोहल्लों में भी लोगों ने धनतेरस पर जमकर खरीदारी की। सुबह 8 बजे से ही सड़कें जाम हो गईं। दुकानों में तिल रखने की जगह नहीं बची। दोपहर होते-होते तो सड़कों पर पैदल चलना भी मुश्किल होने लगा। यूं तो सभी चीजों की खूब बिक्री हुई, लेकिन बाइक व कार ने पिछला सारा रिकार्ड तोड़ डाला।

शाम होते-होते बाइक शोरूम में स्टॉक खत्म होने का बोर्ड टंग गए। बाइक में सबसे ज्यादा बुलेट बिकी। वुमंस सेगमेंट में स्कूटी पहली पसंद रही। ज्वेलरी शॉप में गहने की बिक्री कम रही, लेकिन ब्रिटिश काल के सिक्के की डिमांड अधिक रही। विक्टोरिया और जॉर्ज पंचम के पुराने सिक्के 950 से 1000 रुपए तक में बिके। इलेक्ट्रॉनिक दुकानदारों की भी बल्ले-बल्ले रही। मोबाइल से लेकर एलसीडी, फोर डोर फ्रिज, एसी, ओवन, मिक्सी, ग्राइंडर, अलमीरा आदि की खूब बिक्री हुई। चैंबर की नजरों में ऐसा धनतेरस करीब एक दशक बाद आया, जब महामारी जैसा वैश्विक संकट होने के बावजूद लोगों ने जमकर खर्च किए। चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष व मार्केट एक्सपर्ट शैलेंद्र सर्राफ ने बताया कि हमलोग जिले में 100 करोड़ के कारोबार का अनुमान लगा रहे थे। लेकिन यह आंकड़ा बढ़कर 125 करोड़ हो गया।
सुबह 8 बजे से ही सड़कें जाम, दाेपहर होते-होते पैदल चलना भी मुश्किल, दुकानों में तिल रखने की जगह नहीं

ब्रिटिश काल के सिक्के की बिक्री सबसे अधिक हुई
ज्वेलरी दुकानों में लक्ष्मी-गणेश के चांदी के सिक्के पर विक्टोरिया व जॉर्ज पंचम काल के पुराने सिक्के 950 से 1000 रुपए में बिके। लक्ष्मी-गणेश के 10 ग्राम के सिक्के 600 रुपए में बिके। कुछ लोगों ने पुराने जेवर के बदले भी नए खरीदे।
बर्तन दुकानों पर पीतल के सूप व बाल्टी-थाली की खूब बिक्री
धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी काे शुभ माना जाता है। इसलिए लोगों कुछ न कुछ खरीदारी जरूर करते हैं। पीतल के सूप, बाल्टी, थाली के अलावा चांदी की कटोरी की गुरुवार काे खूब बिकी हुई। धनतेरस पर झाड़ू की जबरदस्त बिक्री रही। ये 60 से 100 रुपए तक में बिके। इसके अलावा थाली, डिनर सेट, गलास, कटोरी, बाल्टी, चम्मच, थाली भी खूब बिके।

जानिये कहां कितने की बिक्री
ज्वेलरी 25 करोड़, प्रॉपर्टी 50 करोड़, बर्तन 2 करोड़, इलेक्ट्राॅनिक्स 10 करोड़, इलेक्ट्रिकल्स 3 करोड़, ऑटो 20 करोड़, ग्रॉसरी 10 करोड़, अन्य 5 करोड़

लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति खरीदने को भीड़
धनतेरस पर लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति खरीदना शुभ माना गया है। ऐसे में लोगों ने मूर्ति भी खूब खरीदी। हालांकि मूर्ति की कीमतों से परेशान भी रहे। लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमा एक सौ रुपए से लेकर आठ सौ रुपए तक में बिकी।

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