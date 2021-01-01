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जदयू नेता मर्डर भीखनपुर:खगड़िया राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष संजीव यादव समेत 7 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

भागलपुर13 मिनट पहले
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  • पूर्व मुखिया की 4 दिसंबर को हुई थी हत्या

खगड़िया की बंदेहरा पंचायत के पूर्व मुखिया व जदयू नेता राजेश कुमार रमन उर्फ पप्पू भगत की हत्या में 7 आरोपियों का कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। ये आरोपी वारदात के बाद से फरार हैं। जिन आरोपियों का वारंट जारी हुआ है, उनमें खगड़िया राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव यादव, टिंकू यादव, चंद्रदेव यादव, अमर यादव, निरंजन यादव, शूटर राकेश ठाकुर उर्फ आयुष राज और विकास तांती शामिल हैं।

पुलिस ने जांच में लाया कि हत्या का मुख्य सूत्रधार संजीव है, जिसने पप्पू भगत की हत्या की सुपारी दी थी। राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष से पप्पू भगत की पुरानी अदावत थी। 2019 में हुई गोलीबारी मामले में संजीव के अलावा उसके पिता समेत अन्य आरोपियों पर पप्पू भगत ने पसराहा थाने में केस दर्ज कराया था।

मुंगेर के शूटरों को दी गई थी हत्या की सुपारी
हत्या का कनेक्शन बंदेहरा पंचायत के मुखिया पद से जुड़ा हुआ था। पुलिस जांच में आया है कि इस पद के लिए संजीव यादव ने अपने कुछ समर्थकों को प्रलोभन देकर पप्पू भगत की हत्या और साजिश में शामिल किया था। वर्तमान में पप्पू भगत की पत्नी बंदेहरा पंचायत की मुखिया हैं।

संजीव की ससुराल मुंगेर में है। इस कारण हत्या के लिए मुंगेर के शूटरों को सुपारी दी गई थी। एक शूटर मुंगेर के जानकीनगर-हर्दियाबाद का रतन साह भागलपुर के भीखनपुर में मौके पर ही मारा गया था, जबकि उसके दो अन्य साथी विकास तांती (माताडीह-धरहरा, मुंगेर) और राकेश ठाकुर उर्फ आयुष राज (पाटम, मुंगेर) भी पूर्व मुखिया की हत्या में शामिल थे। इन दोनों के मोबाइल का लोकेशन वारदात के समय घटनास्थल पर मिला था।

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