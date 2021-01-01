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कार्रवाई:बबलू साह के जब्त मोबाइल से खुलेंगे कई राज

भागलपुरएक घंटा पहले
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गिरफ्तार संचालक बबलू साह और ग्राहक। - Dainik Bhaskar
गिरफ्तार संचालक बबलू साह और ग्राहक।
  • सीडीआर निकालने की तैयारी में पुलिस, गिरफ्तार बबलू साह समेत तीनों आरोपियों को भेजा जेल

लालबाग कॉलोनी के अनिल कुमार सिन्हा के मकान में कमरा किराए पर लेकर सेक्स रैकेट चलाने वाला बबलू साह उर्फ अनिल साह के जब्त मोबाइल से अय्याश सफेदपोशों का राज खुलेगा। पुलिस उक्त मोबाइल का सीडीआर निकालने की तैयारी कर रही है। लड़कियों के लिए बबलू साह से कौन-कौन लोग संपर्क में थे और उसने किसको फोन किया था, यह सब सीडीआर से पता चल जाएगा।

पहले भी जब बबलू साह गिरफ्तार हुआ था, उस समय भी उसके मोबाइल की पुलिस ने जांच की थी। बबलू ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया कि वह बंगाल से लड़कियों मंगवा कर शहर के रिहायशी इलाके में कमरा किराए पर लेकर सेक्स रैकेट चलाता है। इशाकचक थाना के बगल में, आदमपुर के चंडी प्रसाद लेन, चंद्रावती हाता और लालबाग कॉलोनी में अलग-अलग नाम से बबलू कमरा लेकर सेक्स रैकेट चलाता था। चारों स्थानों पर पुलिस ने छापेमारी कर चकलाघर का भंडाफोड़ किया था।
बबलू के साथ उसकी कथित पत्नी और बेटा भी हाे चुका है गिरफ्तार

मौके से 3 बार बबलू पकड़ा भी गया था। इस काम में बबलू के साथ उसकी कथित पत्नी और बेटा भी पहले गिरफ्तार हो चुका है। उधर, मंगलवार की रात लालबाग से गिरफ्तार हुए बबलू साह और 2 ग्राहक तिलकामांझी का मिठाई दुकानदार राकेश कुमार (सुरखीकल निवासी) और मीट दुकानदार शहंशाह (भीखनपुर 2 नंबर गुमटी) को पुलिस ने बुधवार को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। मामले में तिलकामांझी थाने में तीनों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। सेक्स रैकेट के धंधे से मुक्त कराई गई दोनों युवतियों के परिजनों को पुलिस ने खबर कर दिया था, लेकिन उनके परिजन नहीं आए।

3 बार पकड़ाया बबलू साह, जेल से निकलते ही फिर चलाता है सेक्स रैकट
मारूफचक निवासी बबलू साह पहले भी 3 बार सेक्स रैकेट के संचालन में गिरफ्तार हो चुका है। हर बार वह बेल लेकर जेल से निकलता है और फिर सेक्स रैकेट चलाता है। पुलिस और बबलू साह के बीच चूहे-बिल्ली का खेल चल रहा है। 2 साल में पुलिस 3 बार उसे गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। 3-4 माह तक बबलू जेल में रहता है और फिर जमानत पर छूट जाता है।

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