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कोरोनावायरस:बरारी के बुजुर्ग की काेराेना से मौत, 12 नए पाॅजिटिव मिले; एनटीपीसी और डीएवी कहलगांव के कर्मचारी भी संक्रमित

भागलपुर3 घंटे पहले
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मेडिकल काॅलेज अस्पताल में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। बरारी निवासी 68 साल के ओमप्रकाश शर्मा को एक नवंबर को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था। जिले में गुरुवार काे 12 नए मरीज मिले। कहलगांव में एनटीपीसी के जीवन ज्योति अस्पताल में गुरुवार को 43 लोगों की कोरोना जांच कराई गई। इनमें तीन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी डीएस डॉ. विवेकानंद दास ने बताया कि इनमें एनटीपीसी का एक कर्मचारी, डीएवी पब्लिक स्कूल का एक कर्मी और शहर के एक अन्य व्यक्ति शामिल हैं।

इस समय 213 मरीजाें का चल रहा है इलाज
हॉस्पिटल मैनेजर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि बुजुर्ग की हालत गंभीर हो गई थी। एक नवंबर की देर शाम ही उन्हें आईसीयू में ट्रांसफर कर दिया गया था। उनका ऑक्सीजन सेचुरेशनल लेवल व पल्स रेट तेजी से नीचे गिर रहा था। बुधवार शाम तबीयत ज्यादा गंभीर हो गई थी और शाम साढे़ छह बजे उनकी मौत हो गई।

प्रभारी सिविल सर्जन ने बताया कि इस समय 213 मरीज का इलाज किया जा रहा है। जिले के टेस्टिंग की संख्या बढ़ने से कोरोना मरीजों की पहचान में आसानी हो रही है। गुरुवार को एंटीजन रैपिड किट से जांच में 5,470 लोगों के सैंपल लिये गए। जिसमें चार की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्हें होम आइसोलेट किया गया है।

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