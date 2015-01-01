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एक दिन में होंगे दो मैच:बीसीए इंटर जोन टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट आज से

भागलपुर/किशनगंज4 घंटे पहले
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भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में शुक्रवार से होने वाले बीसीए इंटर जोन टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारी में लगे जिला क्रिकेट संघ के सदस्य।
  • चार जोन की टीमें लेंगी भाग, भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में कुलपति करेंगे उद्‌घाटन

बीसीए इंटर जोन टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज शुक्रवार को सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में होगा। इस टूर्नामेंट में पूल ‘ए’ के बीसीए अंगिका जोन, बीसीए शहाबाद जोन, बीसीए मिथिला जोन व बीसीए सीमांचल जोन की टीमें शिरकत कर रही हैं। जिला क्रिकेट संघ के संयुक्त सचिव सुबीर मुखर्जी ने बताया कि एक दिन में दो मैच खेले जाएंगे। पहला मैच सुबह सत्र में 9 बजे से होगा। दूसरा मैच दोपहर के सत्र में 12:45 बजे से खेला जाएगा। टूर्नामेंट का उद्घाटन शुक्रवार सुबह 9 बजे टीएमबीयू के प्रभारी कुलपति डाॅ. संजय चौधरी करेंगे।

मैच के कार्यक्रम
18 दिसंबीसीए अंगिका जोन की कप्तानी करेंगे रणजी खिलाड़ी मो. रहमतुल्लाह
भागलपुर| है।

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