Bihar News; Counseling For 52 Panchayats From January 28

28 जनवरी से 52 पंचायतों के लिए काउंसलिंग: DEO ने निकाली चिट्ठी, नियोजन में गड़बड़ी होने पर प्रशासन ने किया था रद्द

भागलपुर 7 घंटे पहले



प्रतीकात्मक तस्वीर।

पूर्णिया के विभिन्न 52 नियोजन इकाइयों में फिर से नियोजन होगा। इसके लिए DEO श्याम बाबू राम ने चिट्ठी जारी की है। जारी चिट्ठी में बताया कि शिक्षक नियोजन काउंसिलिंग में शेष लंबित नियोजन इकाईयों के काउंसिलिंग को तृतीय चरण के निर्धारित काउंसिलिंग की तिथि 28 जनवरी 2022 को सम्पन्न किया जाना है। अतः पत्र के साथ संलग्न सूची के अनुरूप सभी पंचायतों के पूर्व सम्पन्न काउंसिलिंग में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों को पत्र प्राप्ति के साथ संबंधित प्रखण्ड के BEO के माध्यम से सभी नियोजन इकाईयों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि अभ्यर्थी 28 जनवरी 2022 के काउंसिलिंग में भाग ले सकें।

बता दें कि इन पंचायतों में काउंसिलिंग में गड़बड़ी के बाद DEO ने तीन सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच करवाई थी। इसके बाद नियोजन रद्द करने को लेकर प्राथमिक शिक्षा के निदेशक को पत्र लिखा था। इसके बाद 300 अभ्यर्थियों ने DEO ऑफिस में हंगामा किया था। इसके बाद DM ने भी जांच कमेटी बनाकर जांच करवाई थी। इसमें भी गडबडी मिलने पर इसको रद्द करने की अनुशंसा प्राथमिक शिक्षा निदेशक को की थी, इसके बाद उन्होंने इसे रद्द कर दिया था।

सामान्य विषय ( बेसिक ग्रेड I to V ) की भी काउंसिलिंग 28 को

तृतीय चरण के 28 जनवरी को आयोजित काउंसिलिंग में उक्त रद्द पंचायतों के काउंसिलिंग को समाहित करते हुए काउंसिलिंग कराये जाने का आदेश जारी हुआ है। DEO श्याम बाबु राम ने बताया कि उक्तादेश के साथ सामान्य विषय (बेसिक ग्रेड I to V) की रिक्ति भी प्रकाशित की गई है। कुल 52 पंचायत नियोजन इकाईयों में से वैसे नियोजन इकाई में काउंसिलिंग निर्धारित तिथि को सम्पन्न नहीं कराई जा सकी है, वैसे कुल 9 पंचायत नियोजन इकाईयों क्रमशः झुन्नीकला, खुट्टी हसैली , जगैली , चनका , सिंघिया (श्रीनगर) , रुपौली उत्तर (बनमनखी) , मोगरा पियाजी (बैसा), सुखसेना पूर्व, ओरलाहा (बीकोठी) में सामान्य/ उर्दू / बंगला विषय (बेसिक ग्रेड I to V) के रिक्ति के विरूद्ध काउंसिलिंग आयोजित की जानी है। शेष 43 नियोजन इकाईयों में जहां सामान्य विषय ( बेसिक ग्रेड I to V) के काउंसिलिंग में विसंगति पाई गयी थी। वैसे नियोजन इकाईयों में सामान्य विषय (बेसिक ग्रेड I to V) के लिए 28 जनवरी 2022 को काउंसिलिंग होगी।