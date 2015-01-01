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एक बेंच पर 3 से अधिक छात्र दे रहे हैं:खेरेहिया स्कूल में 10वीं और 12वीं की सेंटअप परीक्षा में टूटी सोशल डिस्टेंसिंग

अकबरनगर4 घंटे पहले
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  • मास्क भी नदारद

अकबरनगर के इंटरस्तरीय स्कूल खेरैहिया में 10वीं और 12वीं की सेंटअप परीक्षा के दौरान गुरुवार को सोशल डिस्टेंसिंग टूट गई। यहां एक बेंच पर तीन से अधिक छात्र बैठकर परीक्षा दे रहे थे। वहीं अधिकांश छात्रों ने मास्क भी नहीं लगाया था। ऐसी लापरवाही से कोरोना संक्रमण का खतरा है। गुरुवार को 10वीं में कुल 583 छात्रों में 455 छात्र-छात्राएं शामिल हुए।

वहीं 12वीं में 187 छात्र-छात्राएं शामिल हुए। जिनमें कला संकाय की राजनीति शास्त्र की परीक्षा में 164, विज्ञान संकाय के जीव विज्ञान की परीक्षा में 23 बच्चे शामिल हुए। प्राचार्य मो. मोहिउद्दीन ने बताया कि दोनों पाली में सुविधा अनुसार परीक्षा ली जा रही है। शुक्रवार को पहली पाली में रसायन शास्त्र और दर्शनशास्त्र और दूसरी पाली में इतिहास की परीक्षा होगी। उन्होंने बताया कि शनिवार को दीपावली की छुट्टी है, इसलिए रविवार को भी दोनों पाली में परीक्षा ली जाएगी। यह पूछे जाने पर कि परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा रहा है।

प्राचार्य ने कहा कि बेंच डेस्क की कमी के कारण यह दिक्कत हो रही है। इसकी जानकारी विभाग को दी गई है। छात्रों को मास्क लगाकर परीक्षा में शामिल होने का निर्देश दिया गया है।

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