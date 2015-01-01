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क्राइम:डाककर्मी के बंद घर से 2 लाख के कैश और जेवर चोरी

भागलपुर15 मिनट पहले
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मशाकचक मोहल्ला निवासी डाककर्मी अजय कुमार के घर से चोरों ने नगदी, जेवरात समेत दो लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया। शनिवार शाम को अजय कुमार घर लौटे तो घटना की जानकारी हुई तब जोगसर पुलिस को सूचना दी गई। चोरों ने दरवाजा तोड़कर सोने का चेन, अंगूठी मंगलसूत्र, मांग टीका समेत अन्य जेवरात और कैश चोरी कर लिया।

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज खंगाल रही है, ताकि चोरों का सुराग मिल सके। अजय कुमार ने बताया कि वह डाक विभाग में बड़ी पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। 2 नवंबर को विधानसभा चुनाव कराने के लिए बुद्धूचक गए थे। लौटे तो तिलकामांझी स्थित अपने ससुराल चले गए। वहीं उनके पत्नी व बच्चे भी थे। ससुराल से शनिवार शाम में मशाकचक स्थित घर पहुंचे तो चोरी का पता चला।

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