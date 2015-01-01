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भागलपुर:हर घर नल याेजना की जांच करने आएगी केंद्रीय टीम, हर पंचायत के लेखा-जाेखा का हाेगा ऑडिट

भागलपुर4 घंटे पहले
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चुनाव के बाद हर घर नल का जल याेजना की जांच करने के लिए केंद्रीय टीम आएगी। यह टीम इस बात की जांच करेगी कि इसके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की गड़बड़ी ताे नहीं हुई है। इसकाे लेकर जिले में भी अफसराें काे याेजना की सतत निगरानी करने काे कहा गया है।

गुुरुवार काे पंचायती राज विभाग के निदेशक ने वीसी के जरिए इस याेजना की समीक्षा भी की। अफसराें से कहा कि वे सेंट्रल टीम के दाैरे काे लेकर तैयारी करें। पंचायती राज विभाग के निदेशक ने अफसराें से कहा कि वे 20 नवंबर तक कम से कम 350 वार्ड में आईओटी डिवाइस लगवाएं। ताकि पानी सप्लाई की ऑनलाइन निगरानी हाे सके। बताया गया कि इसे लगाने वाली एजेंसी का चयन हाे गया है।
1376 वार्ड में हाेना है काम
जिले में हर घर नल याेजना के तहत 1376 वार्ड में काम हाेना है। इसमें से पंचायती राज विभाग के स्तर से वार्ड क्रियान्वयन समिति की ओर से 735 वार्डाें में ये काम टारगेट के अनुसार पूरा हाे चुका है। जबकि पीएचईडी विभाग के द्वारा 641 वार्ड में इसे पूरा करना था। जिसमें से 624 वार्ड में ये काम पूरा हुआ है। शेष वार्डाें में चुनाव के बाद काम पूरा हाेगा। पानी सप्लाई के लिए हर वार्ड में ऑपरेटर की तैनाती हाेगी। अब तक जिले में 1171 ऑपरेटर की नियुक्ति हाे चुकी है।

हर पंचायत के लेखा-जाेखा का हाेगा ऑडिट
पंचायती राज विभाग ने हर पंचायत के लेखा जाेखा की ऑडिट सीए से कराने का निर्णय लिया है। इसे लेकर चुनाव के बाद सीए की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हाेगी। पंचायताें के सभी बही खाते व याेजनाओं की सीए जांच कर यह देखेगें की पंचायताें में सभी काम नियमानुकुल हाे रहा है।

पंचायती राज विभाग अब जिला परिषद, पंचायत व प्रखंड स्तरीय सभी याेजनाओं काे ईग्राम स्वराज पाेर्टल पर अपलाेड करेगी। ताकि याेजनाओं की जानकारी सभी काे आसानी से हाे सके। वीसी में इसे लेकर निर्देश दिया गया है। जिले में 19 पंचायत सरकार भवन के लिए जगह ढूंढने का भी टास्क दिया गया है। वीसी में जिले के सहायक जिला पंचायती राज पदाधिकारी सह सीनियर डिप्टी कलेक्टर अमित कुमार समेत उनकी टीम के कर्मी माैजूद थे।

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