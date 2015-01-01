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पटरी पर लौटती व्यवस्था:टीएमबीयू में 8 महीने के बाद कक्षाएं अनलाॅक, 23 से होगी क्लासरूम टीचिंग

भागलपुरएक घंटा पहले
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  • पीजी सेमेस्टर चार का आठ महीने का हाॅस्टल फीस हुआ माफ

टीएमबीयू में लाॅकडाउन के कारण 14 मार्च से बंद क्लासरूम टीचिंग 8 महीने बाद अब 23 नवंबर से शुरू हाेगी। शनिवार काे प्रभारी वीसी डाॅ. एके सिंह की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के अधिकारियाें की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। 23 नवंबर से विश्वविद्यालय के सभी काॅलेजाें और पीजी विभागों में ऑफलाइन मोड में कक्षा का संचालन शुरू हाेगा। अब तक ऑनलाइन तरीके से और ई-कंटेंट के जरिए पढ़ाई हाे रही थी।

नियमित क्लासरूम टीचिंग साेशल डिस्टेंसिंग और कोविड से बचाव के नियमों का पालन कर हाेगी। यूजीसी की गाइडलाइन का पालन हाेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि पीजी सेमेस्टर चार के छात्र अब 12 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क के फॉर्म भर सकेंगे।

पीजी सेमेस्टर चार के हाॅस्टलराें का 1 अप्रैल 2020 से 30 नवंबर 2020 तक 8 महीनों का छात्रावास शुल्क माफ कर दिया गया है। यह निर्णय केवल इसी सत्र के छात्र-छात्राओं के लिए मान्य होगा। इन 8 महीनाें के दौरान छात्रावासों के रख-रखाव पर हुए खर्च का वहन आंतरिक स्रोत से होगा।

एमएड में ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 10 से बढ़ाकर 15 नवंबर की गई
बैठक में तय हुआ कि बीएड पार्ट-टू (सेकेंड ईयर) सत्र 2018-2020 की परीक्षा में शामिल छात्रों को एमएड में ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। एमएड में ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 10 नवंबर से बढ़ाकर 15 नवंबर की गई है।

बैठक में एफए पद्मकान्त झा, डीएसडब्लू डॉ राम प्रवेश सिंह, प्रॉक्टर डॉ राम सेवक सिंह, डीन साइंस डॉ. अशोक कुमार ठाकुर, डीन मानविकी डॉ. बहादुर मिश्र, डीन कॉमर्स डॉ. केसी झा, सीसीडीसी डॉ. केएम सिंह, रजिस्ट्रार अरुण कुमार सिंह, यूडीसीए के डॉ. कमल प्रसाद, एफओ एसएस अम्बष्ठ, डीओ डॉ. एएन सहाय, डॉ. इकबाल अहमद, परीक्षा नियंत्रक डॉ. अरुण सिंह, पीआरओ डॉ. दीपक कुमार दिनकर माैजूद थे।

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