पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

स्वच्छता:रात में फिर शुरू हुई शहर की सफाई की व्यवस्था, नगर आयुक्त के बदलते ही बंद हो गया था काम

भागलपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
खलीफाबाग चौक पर गुरुवार रात सफाई करते नगर निगम के कर्मचारी।

शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर गुरुवार से रात की पाली में कूड़ा उठाने के साथ झाडू लगाने का काम नगर निगम ने शुरू कराया। उपनगर आयुक्त सत्येंद्र प्रसाद वर्मा व स्मार्ट सिटी के पीआरओ अमित कुमार की माैजूदगी में खलीफाबाग चाैक पर सफाई हुई। अब शहर के सभी चौक-चौराहों के साथ ही तिलकामांझी, घंटाघर चाैक, वेराइटी चाैक, खलीफाबाग चाैक, स्टेशन चाैक में सफाई होगी। स्वास्थ्य शाखा की टीम को बाजार क्षेत्र में दिन में भी सफाई कराने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस से हुई बहस, उप-नगर आयुक्त बोले-करेंगे शिकायत
रात 8 बजे सफाई के दौरान पेट्राेलिंग कर रहे पुलिस अफसरों से सफाई मजदूरों की बहस भी हो गई। पुलिस अफसर ने रात में सफाई करने का कारण पूछा तो स्वास्थ्य शाखा प्रभारी विकास ने नगर आयुक्त के आदेश का हवाला दिया। इस पर पुलिस अफसर ने कहा, धूल उड़ रही है...इस पर दोनों में कहासुनी हो गई। इसकी शिकायत प्रभारी ने उपनगर आयुक्त सत्येंद्र प्रसाद वर्मा से की है। वर्मा ने बताया, इसकी शिकायत पुलिस के आला अफसरों से भी जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें