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बजट पर चर्चा:पेट्रोल-डीजल के वैट पर हो विचार झारखंड-बंगाल जितना सस्ता मिले

भागलपुरएक घंटा पहले
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तारकिशोर प्रसाद ने के साथ बैठक करते चेंबर के सदस्य। - Dainik Bhaskar
तारकिशोर प्रसाद ने के साथ बैठक करते चेंबर के सदस्य।
  • उपमुख्यमंत्री ने चेंबर सदस्यों के साथ की बैठक, बजट पर की चर्चा

सूबे के उप-मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बुधवार को पटना में चेंबर के सदस्यों की साथ बैठक किया। बैठक में चेंबर उपाध्यक्ष अजीत जैन, सचिव गिरिधर मवांडिया शामिल हुए। बैठक में बिहार बजट का अवलोकन किया गया। जिसमें इस्टर्न बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बिहार में पेट्रोल एवं डीजल पर वैट टैक्स पर फिर से विचार करे।

ताकि निकटतम राज्य झारखंड और बंगाल में जो पेट्रोल और डीजल का दाम कम है उससे बिहार की जनता को भी लाभ मिले। कोरोना काल के दौरान सबसे अगर किसी सेक्टर को मार पड़ा है तो वह रेस्टोरेंट और होटल के व्यवसायियों को इसका काफी नुकसान हुआ है सरकार इसकी भरपाई करने की दिशा में पहल करें।
बिहार में भी एक बिजनेस समिट का आयोजन हो
भारत के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी एक बिजनेस समिट का आयोजन किया जाए जिससे बड़े उद्योगपति बिहार में आए और निवेश करें, जीएसटी लगने के उपरांत एक देश एक टेक्स के तहत बिहार में लगने वाले प्रोफेशनल टैक्स को पूर्ण रूप से बंद किया जाए। इसके आलवा चेंबर सचिव गिरिधर मावांडिया ने कहा कि भागलपुर में एयरपोर्ट की अति आवश्यकता है।

एयरपोर्ट नहीं होने के कारण यहां सिल्क के व्यापारी पहुंच नही पाते है। अंत में चेंबर की ओर से सरकार को एक ज्ञापन दिया गया। जिसमें गोराडीह, जगदीशपुर जैसे जगहों को चिन्हित कर वहां पर सरकार जमीन अधिग्रहण करके एक बड़ा एयरपोर्ट चालू करने के लिए अवगत कराया है।

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