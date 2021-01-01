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ऐसे तो कोरोना जाने वाला नहीं:मास्क के लिए अब टोकता भी नहीं कोई, भास्कर आपको 10 तस्वीरों के जरिए दिखा रहा रेल यात्रियों की कोरोना के प्रति लापरवाही

भागलपुर15 मिनट पहलेलेखक: कृष्णा बल्लभ नारायण
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भागलपुर स्टेशन पर मास्क के लिए अब टोकता भी नहीं रेल प्रशासन। - Dainik Bhaskar
भागलपुर स्टेशन पर मास्क के लिए अब टोकता भी नहीं रेल प्रशासन।

बिहार में भले ही कोरोना का आंकड़ा 100 के नीचे आ गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खतरा टल गया है। कम-से-कम मास्क तो अभी हर हाल में जरूरी है। लेकिन, भागलपुर रेलवे स्टेशन पर न मास्क की अनिवार्यता दिखी और ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। ऐसे में संक्रमण के बड़े खतरे से इंकार नहीं किया जा सकता। भास्कर आपको 10 तस्वीरों के जरिये दिखा रहा है कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही का हाल।

पहली तस्वीर

भागलपुर स्टेशन पर बैठे यात्रियों में किसी ने नहीं पहना है मास्क।
भागलपुर स्टेशन पर बैठे यात्रियों में किसी ने नहीं पहना है मास्क।
  • प्लेटफार्म नंबर 1 से पहले बने प्रतीक्षालय में ट्रेन का इंतजार करते कुछ लोग दिखे, लेकिन उनमें से कई चेहरों पर मास्क नहीं था। उनके आसपास सामाजिक दूरी तो दिखी ही नहीं। एक तस्वीर में दो महिला समेत 11 लोग दिख रहे हैं, जिनमें 8 लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं था। दो महिलाओं में एक महिला ने कैमरा उसकी तरफ होते देख अपने चेहरे को शॉल से ढंक लिया, जबकि उसके साथ में बैठी महिला उसी तरह देखती रह गई।

दूसरी तस्वीर

भागलपुर स्टेशन पर बिना मास्क के बैठे यात्री।
भागलपुर स्टेशन पर बिना मास्क के बैठे यात्री।
  • प्लेटफॉर्म पर बैठे एक ही परिवार के 5 लोग कलकत्ता जाने वाले थे। इस तस्वीर में 4 महिला और एक युवक नजर आ रहे हैं। साथ बैठे उनमें से तीन महिला और एक युवक बिना मास्क के दिखे, जबकि चौथी महिला ने नकाब लगा रखा था। उनमें सबसे उम्रदराज महिला ने कहा कि मास्क और सैनिटाइजर सबकुछ है। क्या करें दम फूलता है, इसलिए मास्क नहीं लगाए हैं।

तीसरी तस्वीर

भागलपुर स्टेशन पर बिना मास्क के ट्रेन में बैठे यात्री।
भागलपुर स्टेशन पर बिना मास्क के ट्रेन में बैठे यात्री।
  • प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर इंटरसिटी से अपनी बेटी पुष्पम के साथ साहेबगंज जा रहे हेमंत मिश्रा से भास्कर ने जब यह सवाल पूछा कि जब आप प्लेटफार्म पर प्रवेश कर रहे थे, तब क्या किसी रेलवे कर्मचारी ने आपको मास्क या सैनिटाइजर के बारे में पूछा तो हेमंत मिश्रा और उनकी बेटी पुष्पम ने बताया कि ऐसा कोई सवाल या ऐसी कोई रोकटोक हमलोगों के साथ नहीं हुई। पुष्पम के पिता हेमंत मिश्रा ने कहा कि सरकार ने सामाजिक दूरी के साथ ट्रेन चलाने की बात कह कर किराया तो बढ़ा दिया, लेकिन ट्रेन के अंदर सरकार के दावे टूटते हुए दिखते हैं।

चौथी तस्वीर

भागलपुर स्टेशन पर बिना मास्क के बैठे लड़के।
भागलपुर स्टेशन पर बिना मास्क के बैठे लड़के।
  • सुल्तानगंज जा रहे अविनाश कुमार ने बताया कि ट्रेन के अंदर सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है। यह सब सरकार की ओर से जापरवाही बरती जा रही है। वहीं धनबाद जा रहे विशाल कुमार बिना मास्क के सफर कर रहे थे। जब भास्कर ने मास्क पर सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि मास्क पॉकेट में है। सामाजिक दूरी का पालन नहीं किए जाने के सवाल पर विशाल ने बताया कि सरकार टिकट काट रही है तभी तो हमलोग बैठ रहे हैं।

पांचवीं तस्वीर

बिना मास्क के यात्रा कर रहा अविनाश।
बिना मास्क के यात्रा कर रहा अविनाश।
  • रेलवे प्रशासन की लापरवाही के कारण सोशल डिस्अेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। टिकट काटने में भी इसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। रेलवे में ऑनलाइन टिकट कटवाने वाले सुल्तानगंज निवासी अविनाश कुमार ने बताया कि उनके द्वारा रिजर्वेशन कराए गए टिकट में सीटों का नम्बर 78 ( सुनयना देवी ) और 80 (अविनाश कुमार) है, जबकि उनके सामने वाले बर्थ पर बैठे विशाल की सीट का नम्बर 77( विशाल कुमार) और 80 (मिथिलेश कुमार) है। इसमें कहीं सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होता नहीं दिख रहा है।

छठी तस्वीर

भागलपुर स्टेशन पर बिना मास्क के ट्रेन में बैठे यात्रा।
भागलपुर स्टेशन पर बिना मास्क के ट्रेन में बैठे यात्रा।
  • ट्रेन के अंदर एक बर्थ पर तीन लोग बैठे थे, जिनमें कहलगांव जा रही महिला पार्वती देवी ने मास्क लगाया था, लेकिन उनके साथ बैठे अतुल और अरविन्द कुमार बिना मास्क के दिखे। वहीं सामने बर्थ पर साहेबगंज जा रहे हेमंत मिश्रा ने बताया कि मेरी जो टोपी है, उससे मास्क का भी काम हो जाता है। वहीं भागलपुर के SM कॉलेज में पढ़ने वाली उनकी बेटी पुष्पम ने बताया कि स्टेशन के अंदर आकर मास्क हटाया है।

सातवीं तस्वीर

भागलपुर स्टेशन पर बिना मास्क के यात्रा कर रहे बुजुर्ग।
भागलपुर स्टेशन पर बिना मास्क के यात्रा कर रहे बुजुर्ग।
  • ट्रेन में सफर कर रहे अरविन्द कुमार ने बताया कि ट्रेन के अंदर कोरोना गाइडलाइन के अनुसार एक बर्थ पर दो लोग ही बैठने चाहिए, लेकिन चार लोग बैठते हैं। कभी-कभी इससे ज्यादा भी यात्री बैठ जाते हैं। रही बात मास्क की, तो जब स्टेशन पर चेकिंग नहीं होती तो ट्रेन के अंदर कौन पूछने वाला है। वहीं अतुल कुमार ने बताया कि अभी भागदौड़ करने के बाद ट्रेन में बैठे हैं, इसलिए मास्क नहीं लगाए हैं, भीड़ बढ़ेगी तो मास्क लगा लेंगे।

आठवीं तस्वीर

भागलपुर स्टेशन पर मास्क के लिए पूछा तो हंसकर चेहरे पर मफलर लपेट लिया।
भागलपुर स्टेशन पर मास्क के लिए पूछा तो हंसकर चेहरे पर मफलर लपेट लिया।
  • वर्धमान ट्रेन से उतर कर प्लेटफॉर्म संख्या 1 से बाहर निकलते हुए एक साथ पांच लड़कों की तस्वीर भी भास्कर के कैमरे में कैद हुई, जिसमें एक लड़के ने मफलर से अपने चेहरे को ढंक रखा था, लेकिन बाकी के चेहरे पर न तो मास्क दिखे और ना ही मफलर। उनसे पूछने पर उनमें से एक ने उस समय मफलर से अपना चेहरा ढंक तो लिया, लेकिन हंसते हुए स्टेशन से बाहर निकल गए।

नौवीं तस्वीर

भागलपुर स्टेशन पर बिना मास्क के यात्रा कर रहा परिवार।
भागलपुर स्टेशन पर बिना मास्क के यात्रा कर रहा परिवार।
  • एक परिवार, जिसमें पति-पत्नी के अलावा दो बच्चे दिखे। पैदल प्लेटफॉर्म संख्या एक से बाहर निकलते दिखे। उन चारों के चेहरे पर मास्क नहीं थे।

10वीं तस्वीर

भागलपुर स्टेशन पर मास्क के लिए कोई पूछने वाला तक नहीं।
भागलपुर स्टेशन पर मास्क के लिए कोई पूछने वाला तक नहीं।
  • यह तस्वीर ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि कोरोना से बचने और गाइडलाइन पालन का पहला कदम यहीं से शुरू होता है। प्लेटफॉर्म संख्या एक पर आने और प्लेटफॉर्म से बाहर जाने के बीच मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी के पालन पर निगरानी यहीं से शुरू और यहीं पर खत्म होती है, लेकिन आलम यह है कि प्लेटफॉर्म पर आने और जाने वाले लोगों के साथ-साथ टिकट चेक करने वाले भी बिना मास्क के ही दिखते हैं।
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