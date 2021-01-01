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तैयारी:निगम का बढ़ेगा दायरा, 100 से ज्यादा गांव हाेंगे शामिल

भागलपुर2 घंटे पहले
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  • जिला प्रशासन ने निगम से मांगी है मास्टर प्लान और परिसीमन की जानकारी

भागलपुर नगर निगम क्षेत्र का दायरा जल्द ही बढ़ने वाला है। अब निगम क्षेत्र में 100 से ज्यादा नए गांव शामिल हो जायेंगे। इसको लेकर तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार दायरा बढ़ाने का निर्णय 2016 में ही ले चुकी थी पर तकनीकी कारणाें से इसमें देरी हुई। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव ने 2016 में इसका प्रस्ताव तैयार किया था।

निगम क्षेत्र का दायरा बढ़ाने काे लेकर बुधवार काे प्रभारी नगर आयुक्त ने मास्टर प्लान की काॅपी व फाइल के अध्ययन करने के लिए संबंधित शाखा से जरूरी कागजात मांगे हैं। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने निगम प्रशासन से पूर्व में बनाए गए मास्टर प्लान की काॅपी मांगी है। ताकि उस आधार पर दुबारा सर्वे कराया जा सके और निगम का दायरा आगे बढ़ाया जाए।

सब कुछ तेजी से अगर हाे गया ताे जल्द ही शहर के आसपास के गांव के शहरी क्षेत्र में आने की मुहर लग जाएगी। हाल के दिनाें में निगम प्रशासन ने शहर के सभी 51 वार्डाें का सर्वे कराया था जिसमें 2596.53 हेक्टेयर जमीन तय हुआ था।
इससे पहले निगम ने तैयार किया था सीमांकन का नक्शा
निगम की ओर से सीमांकन के लिए एक नक्शा भी तैयार किया था। जिसके तहत सबौर राेड, जगदीशपुर, गोराडीह और नाथनगर के ग्रामीण क्षेत्र का कुछ हिस्सा निगम क्षेत्र में आ जायेगा। हालांकि सबाैर नगर पंचायत बनने की वजह से उसके कुछ इलाके अब इसमें शामिल नहीं पाएंगे। लेकिन बरारी पंचायत में आनेवाले माउंट असीसी स्कूल के आसपास के इलाके शामिल हाे सकते हैं।

स्मार्ट सिटी में भागलपुर का नाम 2016 में शामिल होने और उसी वर्ष नगर विकास विभाग का यह निर्णय इन क्षेत्रों में विकास को लेकर काफी महत्वपूर्ण माना गया था। हालांकि इसमें अब फिर से कामकाज शुरू हाे रहा है ताे ग्रामीण क्षेत्र के लाेगाें की एक उम्मीद बढ़ी है। नगर निगम क्षेत्र का नया क्षेत्रफल 106.08 वर्ग किमी है, जिसमें शहरी क्षेत्र 25.96 वर्ग किमी और शेष ग्रामीण क्षेत्रफल 80.12 वर्ग किमी है।

ये इलाके हाे सकते हैं शामिल

  • पूरब में ताल बरैल तक
  • पश्चिम में चंपानगर तक
  • उत्तर में निगम की सीमा तक
  • दक्षिण में रामपुर खुर्द तक

अभी कर रहे हैं स्टडी
जिला प्रशासन की ओर से मास्टर प्लान की काॅपी मांगी गयी है। हम लाेग भी स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। -सत्येंद्र प्रसाद वर्मा, प्रभारी नगर आयुक्त

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