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गड़बड़ी का आराेप:एसएफसी के पूर्व जिला प्रबंधक पर चलेगी विभागीय कार्यवाही, आज होगी सुनवाई

भागलपुरएक घंटा पहले
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  • वित्तीय अनियमितता और अनाज आवंटन में गड़बड़ी का है आराेप

राज्य खाद्य निगम (एसएफसी) के पूर्व जिला प्रबंधक गुलाब हुसैन पर वित्तीय अनियमितता और अनाज आवंटन में गड़बड़ी के आराेप में विभागीय कार्यवाही चलेगी। इसके लिए संचालन और प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी के रूप में अफसराें काे खाद्य व उपभाेक्ता संरक्षण विभाग ने नामित किया था।

उप महाप्रबंधक हीरामुनि प्रभाकर काे प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी पूर्व में नामित किया गया था। लेकिन इससे राज्य खाद्य निगम का काम प्रभावित हाेने और अतिरिक्त वित्तीय भार का जिम्मा हाेने से संबंधित तथ्याें का हवाला देकर उन्हाेंने खुद काे प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी के दायित्व से मुक्त करने का आवेदन विभाग काे दिया था।

इसकाे ध्यान में रखकर अब प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी बदल दिया गया है। अब भागलपुर के जिला आपूर्ति पदाधिकारी काे प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है। साथ ही इसकाे लेकर विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि इस मामले की सुनवाई 18 दिसंबर काे हाेगी।

साथ ही निर्देश दिया गया है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी संचालन पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर प्रस्तुत मामले में सुनवाई की अगली तिथि 18 दिसंबर काे विभागीय पक्ष रखेंगे। इस दाैरान पूर्व जिला प्रबंधक गुलाब हुसैन पर गठित आराेप पत्र और साक्ष्य की काॅपी लेकर सुनवाई में आएंगे, ताकि इस दिशा में उचित पहल की जा सके।

बता दें कि एसएफसी के पूर्व जिला प्रबंधक छह सितंबर तक यहां कार्यरत थे। उनका 7 सितंबर काे यहां से तबादला हाे गया। इसके बाद वे जहानाबाद के जिला पंचायत राज पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। भागलपुर में जिला प्रबंधक के रूप में गुलाब हुसैन लंबे समय तक कार्यरत रहे। साथ ही इस दाैरान वे यहां कई विभागाें के प्रभार में भी रहे। करीब सालभर तक जिला नजारत शाखा के प्रभारी भी रहे। खाद्य व उपभाेक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी काॅपी कमिश्नर काे भी दी गई है।

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