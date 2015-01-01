पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

रेलवे:डीआरएम बोले- स्टेशन के दक्षिणी क्षेत्र में नए एंट्रेंस का जल्द हाेगा शुभारंभ

भागलपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
आरपीएफ पोस्ट के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया का निरीक्षण करते डीआरएम (लाल शर्ट में) व मालदा के अन्य अधिकारी।
  • भागलपुर से बढ़ेगी ट्रेनों की संख्या, रेलवे बोर्ड को भेजा है प्रस्ताव

डीआरएम यतेंद्र कुमार ने गुरुवार को कहा कि भागलपुर से जल्द ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी। इसके लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है। भागलपुर स्टेशन के निरीक्षण के बाद उन्हाेंने कहा कि नए एंट्रेंस का भी जल्द शुभारंभ होगा। उन्होंने प्लेटफार्म संख्या 4 और छह पर लग रहे लिफ्ट कार्य की प्रगति का भी जायजा लिया और चालू वित्तीय वर्ष में इसे शुरू करने के संकेत दिए।

प्लेटफार्म का निरीक्षण करने के बाद डीआरएम पार्किंग और सर्कुलेटिंग एरिया गए। उन्होंने वर्टिकल गार्डन की व्यवस्था को देखा और इसे मेंटेन रखने की नसीहत दी। स्टेशन परिसर में बन रहे नए रैंप निर्माण की प्रगति भी जानी। उनके साथ सीनियर डीसीएम पवन कुमार, सीनियर डीओएम एके मौर्या, डीएमई सतेन्द्र तिवारी सहित मंडल के कई वरिष्ठ अधिकारी भी थे।
सुल्तानगंज में नए फुट ओवरब्रिज का लिया जायजा
डीआरएम ने भागलपुर से धनौरी तक का विंडो निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने ट्रैक के भार की भी जांच की। धनौरी से निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कजरा, अभयपुर, जमालपुर, सुल्तानगंज व नाथनगर स्टेशनों का भी जायजा लिया।

सुल्तानगंज में उन्हाेंने उन्होंने नवनिर्मित फुट ओवरब्रिज का जायजा लिया। भागलपुर में निरीक्षण के दौरान स्टेशन अधीक्षक समर सिंह, आरपीएफ इंस्पेक्टर एके सिंह, आरएन पासवान, ओपी भगत सहित कई अफसर उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें