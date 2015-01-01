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लापरवाही:नयाचक में केबल लगा कनेक्शन देना भूल गई बिजली कंपनी

भागलपुर4 घंटे पहले
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लाेकाे रेलवे कॉलोनी स्थित नयाचक माेहल्ला में बिजली कंपनी ने पोल और केवल ताे लगा दिये, लेकिन अब तक कनेक्शन नहीं किया है। इलाके में पाेल गाड़ने का काम एक माह से चल रहा है। 20 से अधिक पोल गाड़े जा चुके हैं, केबल भी लगा दिये गए हैं। अभी इलाके में जर्जर तार से लाेग बिजली जला रहे हैं। माेहल्ले में दाे फेज बिजली गयी है। इस कारण यहां बरसों से लो वोल्टेज की समस्या है।

उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है और ट्रांसफार्मर की क्षमता कम है। यहां ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की भी जरूरत है। दाल मिल माेहल्ला में लगे ट्रांसफार्मर से माेहल्ले काे बिजली मिल रही है। लो वोल्टेज के कारण यहां हर घर में स्टेबलाइजर लगे हैं। इसके बिना पानी का माेटर नहीं चल पाता है। घर के उपकरण काम नहीं करते हैं। इस माेहल्ले में बराबर तार टूटकर गिरता रहता है। लाेग चंदा कर इसे ठीक कराते हैं।

इलाके के लोगों का कहना है कि यहां बिजली कंपनी काफी सुस्त रफ्तार में काम कर रही है, जिसके कारण अभी भी काम अटका हुआ है। बिजली कंपनी नए केवल में सप्लाई चालू कर दे ताे समस्या कुछ कम हाे जाएगी। माेहल्ले के लिए एक अलग से ट्रांसफार्मर लगाने की भी जरूरत है। लोगों ने मांग की है कि दाल मिल में लगे यहां के ट्रांसफार्मर की भी क्षमता बढ़ाई जाए। अभी 200 केवी के ट्रांसफार्मर यहां लगा है। सहायक अभियंता स्वर्णिम कुमार ने बताया कि रेलवे कॉलोनी नयाचक में जल्द ही काम को पूरा किया जाएगा।

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