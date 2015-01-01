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शांति समिति की बैठक आयोजित:नाथनगर में बहबलपुर की प्रतिमा को छोड़ अन्य 16 को हाेंगी विसर्जित

भागलपुर33 मिनट पहले
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काली पूजा व छठ पर्व को लेकर गुरुवार को नाथनगर थाने में इंस्पेक्टर सज्जाद हुसैन व सीओ नाथनगर राजेश कुमार के संयुक्त अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमे नाथनगर के तमाम पूजा समिति व शांति समिति सदस्यों ने भाग लिया। पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि मधुसूदनपुर, ललमटिया और नाथनगर तीनो क्षेत्रों में 42 प्रतिमा स्थापित की जाती है।

जिसमें सबसे बड़ी प्रतिमा बहबलपुर की 32 फीट की बम काली होती है। जिसका विसर्जन 17 नवंबर को बाइपास के मार्ग से चंपापुल घाट पर किया जाएगा। शेष प्रतिमाओं का विसर्जन बिना कतारबद्ध हुए 16 नवंबर को किया जाएगा। मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष मिथलेश कुमार ने बताया कि शाम से पहले सभी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन शोभायात्रा में डीजे बजाने पर रोक रहेगी।

नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष सह शांति समिति के सदस्य जियाउर रहमान ने कहा कि शांतिपूर्ण माहौल में पूजा संपन्न कराया जाएगा। मौके पर बहबलुपर के मेढ़पति अजय सिंह, अशोक राय, नीलम देवी, अमरकांत मंडल, शिवशंकर सिन्हा, लखन खटीक, महामंत्री देवाशीष बनर्जी सहित कई लोग मौजूद रहे।

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