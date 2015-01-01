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रूटीन किया तैयार:मछली उत्पादन में टेक्नाेलाॅजी के प्रयाेग की किसानों ने ली जानकारी

भागलपुर4 घंटे पहले
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  • बीएयू ने हर महीने जानकारी देने के लिए रूटीन किया तैयार

बीएयू के तत्वावधान में ई मत्स्य चाैपाल का आयोजन किया गया। इसमें किसानाें काे मछली पालन के जरिए कमाई काे बढ़ाने का तरीका बताया गया। किसानाें काे अाॅनलाइन जानकारी देने के लिए बीएयू द्वारा हर महीने का रूटीन बनाया गया है। मत्स्य चाैपाल, उद्यान चाैपाल, सामान्य किसान चाैपाल तथा पशुपालन चाैपाल के आयोजन काे लेकर प्राेग्राम तैयार किया गया है।

कोरोना काल में अधिक से अधिक किसानाें से जुड़ने के लिए बीएयू ने डिजिटल प्लेटफार्म का सहारा लिया है। प्रसार शिक्षा के निदेशक डाॅ. आर.के. साेहने ने बताया कि बीएयू की और से अधिक से अधिक किसानों तक नाॅलेज काे पहुंचाने के लिए ऑनलाइन माध्यमाें का उपयाेग किया जा रहा है। ई. चाैपाल की अध्यक्षता करते हुए वीसी डाॅ. अजय कुमार सिंह ने चाैपाल के सफल आयोजन के लिए प्रसार शिक्षा निदेशक डाॅ. आरके सोहाने व इससे जुड़े वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया।

कहा कि मत्स्यपालन के क्षेत्र में विवि के पास सीमित संख्या में वैज्ञानिक व सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भी बीएयू मत्स्य पालन के क्षेत्र में चाैपाल के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। डाॅ. आरके सोहाने ने ई. मत्स्य चाैपाल को आगे और व्यापक बनाने के लिए देशभर में प्रमुख संस्थाओं के वैज्ञानिकों एवं किसानाें काे इससे प्राेग्राम से जोड़ने की बात कही।

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