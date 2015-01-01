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सरेंडर:पूर्व मुखिया की हत्या के चौथे आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर

भागलपुर /खगड़िया2 दिन पहले
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  • ओरापी की भागलपुर पुलिस भी करेगी रिमांड
  • पसराहा थाने में दर्ज पुराने गोलीकांड में किया सरेंडर

पूर्व मुखिया पप्पू भगत की हत्या में फरार आरोपी गांधी यादव ने मंगलवार को खगड़िया कोर्ट में सरेंडर कर दिया। गांधी यादव पर पसराहा थाने में साल भर पहले पूर्व मुखिया पप्पू भगत ने गोलीबारी का केस दर्ज कराया था। इस केस में वह फरार चल रहा था। जब पप्पू भगत की हत्या हो गई, तब उनके मर्डर में भी गांधी यादव को नामजद आरोपी बनाया गया। भागलपुर पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके ठिकानों पर दबिश दे रही थी। पुलिस की बढ़ती दबिश के कारण गांधी ने पुराने गोलीकांड में खगड़िया कोर्ट में सरेंडर कर दिया। एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि भागलपुर पुलिस पप्पू भगत की हत्या मामले में गांधी यादव को रिमांड करेगी। इस केस में पूर्व में तीन आरोपी को भागलपुर पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। गिरफ्तार 3 आरोपियों में होमगार्ड जवान बीरबल यादव हत्या की साजिश में शामिल था। जबकि रिश्तेदार प्रेम रंजन यादव और ड्राइवर ने वारदात के बाद आरोपियों को भागने में सहयोग किया था। गांधी यादव पसराहा के बंदेहरा गांव का रहने वाला है। मृतक पप्पू भगत भी इसी गांव का रहने वाला था।

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