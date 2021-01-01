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बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की मांग:शिक्षकाें के प्रमाण पत्र की जांच के नाम पर मानसिक प्रताड़ना बंद करे सरकार

भागलपुर3 घंटे पहले
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  • बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने आंदाेलन का किया ऐलान

बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के तत्वावधान में जिलास्तरीय बैठक सैंडिस कंपाउंड में अध्यक्ष पूरण कुमार की अध्यक्षता में हुई। अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान सरकार नियाेजित शिक्षकाें काे प्रमाण पत्र जांच के नाम पर मानसिक प्रताड़ना दे रही है।

उन्हाेंने कहा कि अगर सरकार काे लग रहा है कि गलत तरीके से नियाेजन हुआ है ताे नियाेजन के छह महीने के भीतर ही जांच प्रक्रिया पूरी कर वेतन निर्गत करना चाहिए था। उन्हाेंने कहा कि अगर सरकार संघ की मांगाें काे नहीं मानेगी ताे शिक्षक सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे।

बैठक में जिला सचिव वीर शिवाजी, निर्भय झा, नवल कुमार मंडल, रंजीत रजक, विनय कुमार विमल, सुलेखा कुमारी, अरुण कुमार, चंदन कुमार, अभय कुमार मंडल, अजीत कुमार गुप्ता आदि उपस्थित थे। संघ ने नियाेजित शिक्षकाें काे समय पर वेतन देने, अप्रशिक्षित शिक्षकाें काे प्रशिक्षित हाेने का माैका देने, अप्रशिक्षित शिक्षकाें के वेतन बंद काे निरस्त कर दिसंबर 2020 से वेतन का आदेश अविलंब देने, 50 साल की सेवा के बाद अक्षम समझकर हटाने के आदेश काे वापस लेने, प्रारंभिक शिक्षकाें की सेवा की उम्र सीमा 65 साल करने का आदेश जारी करने की मांग सरकार से की गई है।

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