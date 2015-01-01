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अब काम की बारी:माननीय, याद है न कि जीतने पर आपने क्या प्राथमिकताएं गिनाईं थीं जिले के विकास से जुड़े अहम मुद्दे जमीन पर उतरे...तभी बात बनेगी

भागलपुरएक घंटा पहले
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  • हवाई सेवा से लेकर जर्जर एनएच तक के मुद्दे चुनाव में जाेर-शाेर से उठे थे, काम कब हाेगा शुरू
  • जिले के विकास से जुड़े ये हैं वे महत्वपूर्ण मुद्दे, जिसे जमीन पर उतारने की अब है जरूरत

जिले के विकास से जुड़े आधा दर्जन से अधिक मुद्दे हर चुनाव में जाेर-शाेर से उठते रहे हैं। लेकिन चुनाव खत्म हाेने के बाद पांच साल के लिए वे मुद्दे गुम हाे जाते हैं। बीते विधानसभा के दाैरान भी कई मुद्दे उठे। जीतने के बाद विधायकाें ने उन मुद्दाें काे अपने काम की प्राथमिकता में गिनाया है।

ऐसे में एक बार फिर से उन मुद्दाें पर जिले के लाेगाें में आस जगी है। भागलपुर से हवाई सेवा शुरू करने का मुद्दा हाे या भाेलानाथ फ्लाईओवर का निर्माण, नवगछिया काे जिला बनाने की मांग व ढाेलबज्जा काे प्रखंड, जर्जर एनएच सुधारने का मुद्दा हाे या चचरी पुल की जगह नए कंक्रीट पुल बनाने का मुद्दा...ये सभी मुद्दे चुनाव में जमकर उछाले गए।

चुनावी सभा में भी इसके दावे-वादे किए गए। इन मुद्दाें काे लेकर जिले की 7 विधानसभा सीटाें से जीते विधायकाें ने भी अपनी प्राथमिकता बताई है। अब नई सरकार को बने एक माह से ज्यादा हो गया है ताे एक बार फिर से सरकार और विधायकाें से भी लाेगाें में उम्मीद जगी है। इसलिए जब वे मुद्दे जमीन पर उतरेंगे, तभी बात बनेगी।

जिले के विकास से जुड़े ये हैं वे महत्वपूर्ण मुद्दे, जिसे जमीन पर उतारने की अब है जरूरत

1. भाेलानाथ फ्लाईओवर: इसके लिए लोग बरसों से मांग कर रहे हैं। विधायक भी आश्वस्त करते हैं। लेकिन दशक बीतने के बाद भी इस दिशा में काम नहीं हुआ।मामला अब भी कागजों में उलझा है।
2. हवाई सेवा: भाजपा नेता अर्जित चाैबे से लेकर राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा था कि हवाई सेवा शुरू हाेगी। अब चुनाव खत्म हाे गए हैं ताे इस दिशा में पहल की उम्मीद है।

3. नवगछिया काे जिला बनाना: नवगछिया को पूर्ण जिला बनाने की मांग बरसों से चल रही है। विधानसभा चुनाव में अलग-अलग दलाें की चुनावी सभा में भी पूर्ण जिला बनाने का मुद्दा उठाया गया।

4. ढाेलबज्जा काे प्रखंड बनाना: नवगछिया के ढाेलबज्जा काे प्रखंड बनाने की मांग लंबे समय से हो रही है। लेकिन अब तक इस दिशा में ठाेस प्रयास जमीन पर नहीं दिखा। इससे लाेगाें काे कई तरह की परेशानी हो रही है।

5. चचरी पुल की जगह कंक्रीट पुल: जिले के कई इलाकाें में चचरी पुल से लोग गुजरने को विवश हैं। शाहकुंड का सरहा गांव हाे या नाथनगर का इलाका। लाेगाें ने पुल नहीं तो वाेट नहीं का भी नारा दिया था। लेकिन जनप्रतिनिधियाें ने आश्वस्त किया कि कंक्रीट पुल बनेगा।

6. जर्जर एनएच: एनएच की स्थिति बेहद खराब है। खासकर सबाैर से कहलगांव और पीरपैंती के बीच। इस बार एनडीए व महागठबंधन के उम्मीदवाराें ने इसे सुधारने के वादे किए। चुनावी सभा में भी इसे उठाया।

जीत के बाद विधायकों ने क्या कहा था, जानिए

  • बुनकराें काे पैकेज, जाम से निजात, भाेलानाथ फ्लाईओवर निर्माण, हवाई सेवा की पहल, स्वास्थ्य-शिक्षा में अपग्रेडेशन में काम करूंगा। हर वार्ड में काम करूंगा। -अजीत शर्मा, विधायक, भागलपुर
  • नवगछिया काे जिला बनाने का प्रयास करूंगा। यहां से राजधानी ट्रेन चलवाएंगे। ढोलबज्जा को प्रखंड व तेतरी और जाह्नवी चौक पर ओवरब्रिज की पहल करेंगे। -गाेपाल मंडल, विधायक, गाेपालपुर
  • जीत हमेशा अच्छा अनुभव और जिम्मेदारी दोनों देती है। जनता ने मुझे चुना है तो मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। नाथनगर में विकास दिखेगा। -अली अशरफ सिद्दिकी विधायक, नाथनगर
  • बिहपुर की जनता पांच साल से जो इंतजार कर रही थी वह खत्म हो चुका है। क्षेत्र में विकास के कार्य जल्द दिखेंगे। बाढ़-कटाव के लिए काम करूंगा। -ई. शैलेंद्र, विधायक, बिहपुर
  • ​​​शिक्षक होने के कारण विकास के अन्य कार्यों के साथ क्षेत्र में कॉलेजों और स्कूल को बेहतर बनाना मेरी प्राथमिकता होगी। -ललित नारायण मंडल विधायक, सुल्तानगंज
  • अब क्षेत्र के विकास के लिए काम करुंगा। लाेगाें के सुख-दुख में हमेशा साथ रहुंगा। एनएच की स्थिति सुधारने की दिशा में ठाेस काम करुंगा। -पवन यादव, विधायक, कहलगांव
  • क्षेत्र में हर समस्या के समाधान के लिए लाेगाें के पास जाएंगे। समाधान करेंगे। माेबाइल पर मैसेज मिलने पर भी लाेगाें के बीच पहुंच जाएंगे। -ललन पासवान, विधायक, पीरपैंती
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