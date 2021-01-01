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वारदात:नवगछिया में अवैध संबंध का विरोध करने पर पति और जेठानी ने ईंट से कूच कर मार डाला

भागलपुर2 घंटे पहले
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मानो देवी की फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
मानो देवी की फाइल फोटो।

पति और जेठानी के बीच चल रहे अवैध संबंध का विरोध करने पर दोनों ने मिलकर महिला की ईंट से कूच कर हत्या कर दी। दिल दहला देने वाली यह घटना नवगछिया थाना क्षेत्र के पकरा गांव में बुधवार की अहले सुबह 4 बजे की है। मंटू राय (35 वर्ष) का अपनी भाभी बबीता देवी के साथ लंबे समय से अवैध संबंध चल रहा था। जब मंटू राय की पत्नी मानो देवी (32 वर्ष) ने इसका विरोध किया तो उसने भाभी के साथ मिलकर पत्नी को ईंट से कूच डाला। मानो देवी गंभीर रूप से घायल हो गई।

बहन बोली- घर में शोर होने पर पहुंची तो देखा, दोनों दीदी को ईंट से मार रहे थे

पूजा ने पुलिस को बताया कि सुबह दीदी के घर शोर हो रहा था। शोर सुन वह वहां पहुंची तो देखा कि दीदी को उसके पति व जेठानी ईंट से मार रहे थे। उसका चेहरा, नाक, मुंह बुरी तरह से चोटिल हो गया था। जब वह बेहोश हो गई तो दोनों भाग गए। इसके बाद वह दीदी को लेकर अस्पताल गई जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

पूजा ने बताया कि मिंटू राय और बबीता देवी के साथ अवैध संबंध है। मिंटू राय दूसरे प्रदेश में प्राइवेट नौकरी करता है। 10 दिन पहले ही वह गांव आया था। बुधवार की सुबह दीदी ने पति और जेठानी को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। उसने इसका विरोध किया तो दोनों ने मिलकर दीदी को मार डाला।

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