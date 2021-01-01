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  • In Lieu Of Brother in law, Sitting In Examinations, Teachers Have Come To Fain, Fake Students Will Ignore Them And They Will Remain In Profit

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फर्जीवाड़ा:भाई-मामा के बदले परीक्षा में बैठे, शिक्षकाें काे आया फाेन, फर्जी छात्राें काे नजरअंदाज कर देंगे ताे फायदे में रहेंगे

भागलपुर2 घंटे पहले
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विश्वविद्यालय थाने में पहली पाली में पकड़े गए फर्जी परीक्षार्थी। - Dainik Bhaskar
विश्वविद्यालय थाने में पहली पाली में पकड़े गए फर्जी परीक्षार्थी।
  • बिचाैलियाें से दस-दस हजार रुपए में हुई थी डील, एडवांस में मिले थे दाे से तीन हजार
  • रात में फाेन आने के बाद ही अलर्ट हाे गए थे वीक्षक, फाेटाे और हस्ताक्षर का किया मिलान

टीएनबी काॅलेज परीक्षा केंद्र पर पकड़े गए फर्जी परीक्षार्थियाें के पीछे एक बड़े रैकेट के काम करने की आशंका है। 22 साल्वराें की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस एंगल पर जांच भी शुरू कर दी है। इस मामले में पकड़ा गया छतीस कुमार अपने भाई ताड़र काॅलेज के रवि शंकर और राकेश कुमार दूर के रिश्ते के मामा ताड़र काॅलेज के ही मनीष कुमार के बदले परीक्षा में बैठा था।

बाकी में ज्यादातर परीक्षार्थियाें ने बताया कि उन्हें इस काम के लिए बिचाैलियाें से दस-दस हजार रुपए में बात हुई थी। उन लाेगाें काे दाे से तीन हजार रुपए एडवांस मिले थे। बाकी पैसे परीक्षा खत्म हाेने के बाद मिलना था। इनमें से कुछ ने पकड़े जाने पर काॅलेज में अपना नाम, पता कुछ और बताया और विश्वविद्यालय थाने में जाने पर कुछ और बताने लगे।

काॅलेज के कुछ शिक्षकाें ने कहा कि मंगलवार की रात उन्हें कुछ अनजान फाेन आए थे। फाेन करने वाले कह रहे थे कि उनका एडमिट कार्ड खाे गया है। इसलिए बुधवार की परीक्षा में बैठने दें। कुछ फाेन ऐसे भी आए कि अगर फर्जी परीक्षार्थियाें काे नजरअंदाज कर दें ताे आप (शिक्षक) भी लाभ में रहेंगे। बताया गया कि इस वजह से भी परीक्षा के दाैरान कड़ाई से परीक्षार्थियाें की जांच की गई ताे इतनी बड़ी संख्या में फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए।
फर्जी परीक्षार्थियाें में मुंगेर और टीएमबीयू के काॅलेजाें के छात्र
पकड़े गए फर्जी परीक्षार्थियाें में कई टीएमबीयू और मुंगेर विश्वविद्यालय के विभिन्न काॅलेज के स्नातक के छात्र हैं। पकड़े जाने पर टीएनबी काॅलेज प्रशासन की पूछताछ में इन परीक्षार्थियाें ने यह स्वीकार किया। राजेश कुमार ने खुद काे आरएस काॅलेज में स्नातक पार्ट वन, नवीन कुमार व छाेटू कुमार ने मुरारका काॅलेज में पार्ट वन, संजीत कुमार ने बीएन काॅलेज में पार्ट वन, छतीस कुमार ने ताड़र काॅलेज में पार्ट वन, धर्मेंन्द्र कुमार ने सबाैर काॅलेज में पार्ट टू, संदीप कुमार ने पार्ट थ्री, साेनू कुमार ने मुरारका काॅलेज में पार्ट वन, अमन कुमार ने पार्ट वन जबकि गगन कुमार ने खुद काे सबाैर काॅलेज में पार्ट टू का छात्र बताया।
ताड़र व गाेपालन के प्राचार्याें ने कहा-उन्हें कुछ पता नहीं
ताड़र काॅलेज के प्राचार्य राजेश झा और एके गाेपालन इंटर काॅलेज के प्राचार्य नवीन यादव ने कहा कि छात्राें काे काॅलेज से एडमिट कार्ड दे दिया गया था। इसके बाद छात्राें ने क्या किया, किसके संपर्क में रहे, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है।

एफिलिएशन रद्द करने काे परीक्षा समिति काे लिखेंगे पत्र: डीईओ
फर्जी परीक्षार्थियाें के पकड़े जाने के बाद डीईओ संजय कुमार ने सभी 49 केंद्राें के केंद्राधीक्षक काे अलर्ट कर दिया है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि अब परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र व हस्ताक्षर की गहन जांच करें। परीक्षा के पहले भी हाईस्कूल सबाैर से एसडीओ ने सुल्तानगंज के एक फर्जी परीक्षार्थी काे दबाेचा था। डीईओ ने कहा है कि भागलपुर में शिक्षा माफिया सक्रिय है। टीएनबी काॅलेज के केंद्राधीक्षक से रिपेार्ट मांगी है। एके गाेपालन और ताड़र काॅलेजाें का एफिलिएशन रद्द करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति काे पत्र भेजा जाएगा।

साेशल मीडिया पर जवाब का इंतजार कर रही छात्राओं काे डीईओ से समझाया
डीईओ बाइक से ही घूम कर व अपनी पहचान छिपाकर यह पता लगा रहे हैं कि आखिर सवालाें काे वायरल करने की अफवाह काैन फैला रहा है। उन्हाेंने बुधवार काे एसएम काॅलेज राेड में पाया कि कई छात्राएं परीक्षा शुरू हाेेने के पहले माेबाइल पर सवाल का जवाब आने का इंतजार कर रही थी। उन्हाेंने छात्राओं से कहा कि वे बेहतर माहाैल में परीक्षा दें। किसी अफवाह पर ध्यान न दें।

नकल के आरोप में एक छात्र निष्कासित

गर्ल्स हाईस्कूल सबौर सेंटर पर बुधवार को पहली पाली में रसायन शास्त्र विषय की परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी को नकल करते हुए वीक्षक ने पकड़ा। इसके बाद उसे परीक्षा से निकाल दिया गया। केंद्राधीक्षक ने बताया कि परीक्षा के दौरान अमरजीत आनंद को वीक्षक ने जांच के दौरान चिट के साथ पकड़ा।

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