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टीएमबीयू:एसएम कॉलेज के बीएड विभाग में इस वर्ष भी कांट्रेक्ट टीचर ही संभालेंगे कमान

भागलपुर4 घंटे पहले
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  • विवि कमेटी की जांच के बाद भी नहीं मिले स्थाई शिक्षक
  • टीएमबीयू का एकमात्र स्थायी कॉलेज जिसमें हो रही बीएड की पढ़ाई

टीएमबीयू के एकमात्र कंस्टीच्यूएंट बीएड कॉलेज काे इस साल भी स्थायी शिक्षक मिलने की संभावना नहीं है। कमेटी की जांच और काॅलेज प्रशासन की पहल के बावजूद अब ये प्रक्रिया बीच में ही रुक गई है। 2010 से काॅलेज में बीएड की पढ़ाई शुरू हुई। मगर अबतक एक भी स्थाई शिक्षक काॅलेज में माैजूद नहीं हैं।

अब भी सिर्फ सात काॅन्ट्रॅक्चुअल शिक्षकाें के भराेसे ही विभाग चल रहा है। ये हाल तक है जब राज्य सरकार ने पाेस्ट क्रिएशन के लिए निर्देश जारी कर दिया था। लेकिन अबतक इसमें कुछ नहीं हुआ है। विवि प्रशासन अब इस मामले काे ठंडे बस्ते में डाल चुका है।
आधे मानदेय पर काम कर रहे शिक्षक
एसएम काॅलेज में काम कर रहे बीएड के शिक्षकाें काे मानदेय काफी कम मिल रहा है। ऐसे में राजभवन ने निर्देश भी दिया था कि बीएड शिक्षकाें काे छात्राओं से ली जा रही फीस के अनुपात में मानदेय दिया जाए। यही नहीं 2015 से जाेड़कर उन्हें एरियर भी दिया जाए। अंगीभूत इकाई में पद सृजन के लिए मांगा था। उसपर काेई कार्रवाई नहीं हुई।

काॅलेज प्रशासन ने 6 फरवरी 2016 काे विवि प्रशासन काे दिया। काॅलेज के स्टाफ काउंसिल की बैठक में पास कराकर भेजा गया था। उसपर काेई कार्रवाई नहीं हुई है। वित्त समीति की बैठक 17 जनवरी 2019 काे हुई थी। उसमें भी टीचर्स के पेमेेंट समेत इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात हुई। उसके अनुसार किताब खरीदे गए, भवन बनाए गए।

लेकिन शिक्षकाें का मानदेय नहीं बढ़ाया गया। 2015-17 से एनसीटीई के रेगुलेशन के अनुसार मानदेय दिया जाना था, लेकिन काेई संज्ञान नहीं लिया गया। फीस 60 हजार 1.50 लाख हाे गई है। उस अनुसार मानदेय 51 हजार हाेना चाहिए। शिक्षकाें काे यहां बिहार में सबसे कम वेतन दिया जा रहा है। प्रभारी प्राचार्य डाॅ. रमन सिन्हा ने कहा कि इसपर निर्णय विवि स्तर से हाेना है।

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