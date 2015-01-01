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कार्यक्रम:लोकार्पण समारोह का किया गया आयोजन

भागलपुर2 दिन पहले
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पंडित हंसकुमार तिवारी साहित्यिक-सांस्कृतिक मंच के बैनर तले बुधवार को लालबाग में हिन्दी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. तपेश्वरनाथ की अध्यक्षता में अवंतिका पत्रिका का साहित्यिक अवदान का लोकार्पण किया गया। मंच संचालन गीतकार राजकुमार ने किया।

डॉ. तपेश्वरनाथ ने कहा कि डॉ. सोनू की यह शोध पुस्तक कड़ी मेहनत का परिणाम है। डॉ. मधुसूदन झा ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में यह मील का पत्थर साबित होगा। मुख्य अतिथि आमोद कुमार मिश्र ने कहा कि पत्रकारिता साहित्य की विधा है। मौके पर संत छोटेलाल दास, डॉ. गौतम यादव, डाॅ. विजय कुमार वर्मा आदि मौजूद थे।

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